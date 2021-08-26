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السعودية تشتري أغلى دواء بالعالم وتهدية لابنة مواطن

الخميس 26 أغسطس-آب 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات
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كشف المواطن مساعد الشهراني أن مستشفى الملك فيصل التخصصي صرف لابنته الرضيعة التي تعاني مرضا وراثيا في العضلات، حقنة واحدة يصل سعرها إلى نحو 8 ملايين ريال سعودي، في داخل أغلى دواء في العالم ويدعى Zolgensma

وقال الشهراني في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" وتم تداولها على نطاق واسع: "الحمد لله على تيسيره وتوفيقه تم صرفه اليوم لابنتي وتم اعطائها هذا العلاج بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض وعندما تأكدت دولتنا المملكه العربية السعوديه بأنه مناسب لم تتأخر في جلبه ودفع مبلغ 8 ملايين ريال وهي فقط حقنة واحدة.. حياه الإنسان في السعودية لا تقدر بثمن الله يعزك يالسعودية". ويُعالج عقار Zolgensma ضمور العضلات الشوكي، وهو مرض فتاك ناتج عن عيب وراثي يُضعف عضلات الشخص بشكل كبير بحيث يُصبح غير قادر على الحركة

وافقت السلطات الأمريكية في 2019 على علاج جيني من شركة نوفارتيس - التي تتخذ من سويسرا مقرا لها - يصل سعر بيعه للعموم إلى 2.1 مليون دولار ويُستخدم لمُداواة مرض طفولي مميت، مما يجعل منه أغلى دواء على الإطلاق

 
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