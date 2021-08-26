وزارة الدفاع التركية تصدر بيانا بشأن التفجيرات بـمطار كابل في أفغانستان

الخميس 26 أغسطس-آب 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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علقت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، على التفجيرات التي وقعت في محيط "مطار كابل" في أفغانستان.

وقالت الوزارة في تصريح مقتضب على حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "وقع انفجاران خارج مطار كابل، ولا إصابات وخسائر بين قواتنا".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أكدت وقوع "هجوم مركب" في محيط مطار كابل؛ أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم مواطنون أمريكيون.

وبحسب وكالة "رويترز"؛ فإن أن التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في محيط "مطار كابل"؛ أسفرا حتى الآن عن سقوط ما لا يقل عن 13 قتيلًا وأكثر من 60 مصابًا.

وكانت حركة "طالبان" قالت في تصريح لها: "ندين التفجيرين اللذين وقعا خارج (مطار كابل) وقد حدثا بمنطقة تحت سيطرة القوات الأمريكية".

وأضاف المتحدث باسم حركة "طالبان": أن ما أسماها بـ"دوائر الشر ستتم محاسبتها بشكل حاسم ونولي أهمية قصوى لأمن أفغانستان وشعبها".