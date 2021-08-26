السعودية تفاجئ المقيمين العالقين في 11 دولة محظورة القدوم منها بالسماح بالقدوم المباشر

الخميس 26 أغسطس-آب 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أعلنت السعودية عن بشرى سارة للمقيمين في 11 دولة محظورة القدوم منها، وذلك ضمن إجراءات تخفيف عمليات حظر الطيران بسبب إجراءات تفشي فيروس كورونا.

وأفادت "الهيئة العامة للطيران المدني"، بالسماح للمقيمين من الدول المحظورة وعددها 11 دولة بالقدوم المباشر بدون حجر صحي، أو الإقامة في دولة أخرى غير دولهم شريطة تلقّي الجرعتين كاملتين في المملكة.

جاء ذلك في تحديث من "الهيئة العامة للطيران المدني" لإجراءات القدوم للمقيمين في المملكة من الدول المحظورة التي منع منها القدوم المباشر إلى المملكة العربية السعودية.

وأبلغت "الهيئة"، شركات الطيران بهذا التحديث، وشددت على الإلتزام به ومحاسبة من يقصر في تطبيقه وتحميله المسؤولية واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وختم "الطيران المدني" بالتأكيد على أنه لن يتم دخول المملكة بشكل مباشر لأي من الحالات الآتية: "متلقي الجرعة الواحدة داخل المملكة أو خارجها، متلقي الجرعتين خارج المملكة، متلقي لقاح غير معتمد في المملكة".