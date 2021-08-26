تركيا تكشف عن تطورات ستغير مسار الاحداث عبر علاقاتها الجديدة مع السعودية قريبا

الخميس 26 أغسطس-آب 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشف المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن الأربعاء عن تطورات إيجابية في علاقات بلاده مع السعودية قريبًا.

وقال قالن في مقابلة مع إحدى القنوات التركية الخاصة، إن تركيا لديها رغبة حقيقية في أن تكون لها علاقات طيبة مع كافة دول الخليج.

وأضاف متحدث الرئاسة التركية أن تطورات إيجابية قد تحدث قريبا في علاقات بلاده مع السعودية ومصر مع سعي أنقرة لتخفيف حدة التوتر مع قوى إقليمية لها تأثير على الاقتصاد التركي.

وأضاف قائلا إن "فتح مثل هذه الصفحة الجديدة مع دولة الإمارات أمر إيجابي للغاية. وهذه العملية بالطبع وصلت إلى مرحلة معينة من النضج خلال الأشهر الست أو الخمس الماضية، حيث عقدت الكثير من الاجتماعات، من بينها اجتماعات على مستوى وزراء الخارجية".

وشهدت العلاقات بين تركيا والسعودية توترا خلال السنوات الماضية بسبب عدد من القضايا أبرزها قضية مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وفي مايو الماضي أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئيس أردوغان أن أنقرة تحترم قرارات القضاء في السعودية بشأن الأحكام الصادرة بحق قتلة خاشقجي الأمر الذي اعتبره مراقبون إغلاق نهائي من أنقرة لملف خاشقجي لإنهاء الخلاف مع السعودية.

وكان الرئيس "أردوغان" والملك سلمان، اتفقا خلال محادثات هاتفية قبيل استضافة السعودية لقمة مجموعة العشرين العام الماضي، على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، تلاها تصريحات إيجابية متبادلة من البلدين، لتكون بذلك أولى بوادر تحسن العلاقات.