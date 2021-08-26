مواجهات ثأرية تكشف تفاصيلها قرعة دوري الأبطال .. تعرف على دور المجموعات

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أسفرت قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ" للموسم الجديد (2021-2022) التي جرى سحبها اليوم الخميس في مدينة إسطنبول التركية، عن منافسات ثأرية.
فقد أوقعت القرعة فريق برشلونة في مواجهة غريمه بايرن ميونخ، والجميع يذكر المباراة التاريخية بينهما في الموسم الماضي، والتي انتهت بفوز ساحق للعملاق البافاري (8-2) في أغسطس 2020، بالعاصمة البرتغالية لشبونة، وذلك في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.
وجاءت نتيجة قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا كالتالي:
المجموعة الأولى (A): مانشستر سيتي (إنجلترا) - باريس سان جيرمان (فرنسا) - لايبزيغ (ألمانيا) - بروج (بلجيكا).
المجموعة الثانية (B): أتلتيكو مدريد (إسبانيا) - ليفربول (إنجلترا) - بورتو (البرتغال) - ميلان (إيطاليا).
المجموعة الثالثة (C): سبورتينغ لشبونة (البرتغال) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا) - أياكس (هولندا) - بيشكتاش (تركيا).
المجموعة الرابعة (D): إنتر ميلان (إيطاليا) - ريال مدريد (إسبانيا) - شاختيور (أوكرانيا) - شيريف (مولدوفا).
المجموعة الخامسة (E): بايرن ميونخ (ألمانيا) - برشلونة (إسبانيا) - بنفيكا (البرتغال) - دينامو كييف (أوكرانيا).
المجموعة السادسة (F): فياريال (إسبانيا) - مانشستر يونايتد (إنجلترا) - أتالانتا (إيطاليا) - يونغ بويز (سويسرا).
المجموعة الثامنة (H): تشيلسي (إنجلترا) - يوفنتوس (إيطاليا) - زينيت بطرسبورغ (روسيا) - مالمو (السويد).