السعودية تقتحم تصنع الرقائق الذكية الخاصة بالمجال العسكري

الخميس 26 أغسطس-آب 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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كشف وزير الاتصالات السعودي، عبد الله عامر السواحه، اليوم الأربعاء، عن تصنيع أول رقائق ذكية سعودية، بأيد سعودية، يمكن استخدامها في المجالات العسكرية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم الأربعاء، عن الوزير عبدالله عامر السواحه، أن بلاده نجحت في إنتاج وتصنيع أول رقائق ذكية محلية وبأيد وعقول سعودية، وهي رقائق تستخدم في تطبيقات تجارية ومدنية وعسكرية وتجارية أيضا.

وشدد عبدالله عامر السواحه على أن عملية التصنيع المحلية جاءت عبر توجيهات ودعم من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وأفاد وزير الاتصالات السعودي بأن الرقائق الذكية المحلية لديها قوة معالجية أكثر من 60 ألف ضعف ما رأيناه في رحلة الإنسان للقمر، كما تستخدم في الهواتف الذكية، إضافة إلى استخدامها من قبل شركات كبرى.