السعودية تقتحم تصنع الرقائق الذكية الخاصة بالمجال العسكري تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه العسكري والسياسي على طاولة وزير الداخلية مع السفير البريطاني تحذير سعودي عاجل :خمس مناطق تشهد تهديدا مقلقا بسبب هطول الأمطار الغزيرة مأرب : مباحثات مع منظمة الهجرة الدولية وتدخلاتها الإنسانية في المحافظة مأرب : مفتاح يناقش مع برنامج الغذاء العالمي تدخلاته الإنسانية وأداء شركائه المحليين في المحافظة مختبرات وزارة الطاقة الأمريكية تفجر مفاجئة عالمية بخصوص الماء والليزر رئيس المؤتمر اليهودي العالمي: الخطر على إسرائيل وشيك وفوري ريال مدريد يرفع عرضه للتعاقد مع مهاجم باريس إلى 170 مليون يورو الامارات تهرول باتجاه قطر وطحنون بن زايد من تركيا إلى الديوان الاميري القطري .. تفاصيل الحوثيون يحشدون مجددا باتجاه محافظة مأرب ويدفعون بأليات ثقيلة غرب المحافظة وطائرات التحالف تقصف أهدافا حساسة
بحث وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، اليوم، مع السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الأمني ومستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية.
واكد وزير الداخلية، أن تنفيذ إتفاق الرياض بشقيه العسكري والسياسي هو حجر الزاوية لبناء المناطق المحررة واستقرار الاقتصاد..
مشيراً الى ان مضي الوقت دون تطبيق إتفاق الرياض يصب في مصلحة مليشيات الحوثي الإرهابية ويزيد من معاناة المواطنين في عدن وبقية المناطق المحررة.
وثمن الوزير حيدان، الجهود البريطانية الداعمة لليمن في المجال الامني والتدريب الشرطوي.
من جهته أكد السفير البريطاني دعم بلاده لتنفيذ إتفاق الرياض بجميع بنوده لما له من عائد على استقرار مدينة عدن وبقية المحافظات..مشيداً بجهود وزير الداخلية في عملية الاستقرار الأمني..متمنياً للشعب اليمني عودة الأمن والاستقرار في كافة المجالات.
حضر اللقاء ريبكا هيتش سكرتيرة الشئون السياسية والاتصالات بالسفارة البريطانية.