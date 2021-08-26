تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه العسكري والسياسي على طاولة وزير الداخلية مع السفير البريطاني

الخميس 26 أغسطس-آب 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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بحث وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، اليوم، مع السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الأمني ومستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية.

واكد وزير الداخلية، أن تنفيذ إتفاق الرياض بشقيه العسكري والسياسي هو حجر الزاوية لبناء المناطق المحررة واستقرار الاقتصاد..

مشيراً الى ان مضي الوقت دون تطبيق إتفاق الرياض يصب في مصلحة مليشيات الحوثي الإرهابية ويزيد من معاناة المواطنين في عدن وبقية المناطق المحررة.

وثمن الوزير حيدان، الجهود البريطانية الداعمة لليمن في المجال الامني والتدريب الشرطوي.

من جهته أكد السفير البريطاني دعم بلاده لتنفيذ إتفاق الرياض بجميع بنوده لما له من عائد على استقرار مدينة عدن وبقية المحافظات..مشيداً بجهود وزير الداخلية في عملية الاستقرار الأمني..متمنياً للشعب اليمني عودة الأمن والاستقرار في كافة المجالات.

حضر اللقاء ريبكا هيتش سكرتيرة الشئون السياسية والاتصالات بالسفارة البريطانية.