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تحذير سعودي عاجل :خمس مناطق تشهد تهديدا مقلقا بسبب هطول الأمطار الغزيرة

الخميس 26 أغسطس-آب 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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قال تقرير صادر عن المركز الوطني السعودي للأرصاد إن خمس مناطق بالمملكة من المتوقع أن تشهد غدا الجمعة هطول أمطار مصحوبة برياح.

وحسب ما نشره المركز في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أكد أن طقس غدا الجمعة، سيشهد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على خمس مناطق هي: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

وفيما أشار التقرير إلى استمرار هطول تلك الأمطار، توقع امتداد تأثيرها لبعض الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

ولفت التقرير إلى إمكانية تكون سحب رعدية ممطرة على أجزاء من نجران ومرتفعات تبوك، فيما أشار إلى أن المنطقة الشرقية من الممكلة ووسطها ستنشط فيها رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار.

وبخصوص حالة البحر فأوضح التقرير أنه سيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وسيكون موجه مرتفعا من متر إلى متر ونصف، بينما أكد أن مياه الخليج العربي ستكون أكثر هدوء، حيث يرتفع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.

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