مأرب : مباحثات مع منظمة الهجرة الدولية وتدخلاتها الإنسانية في المحافظة

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بحث وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح مع فريق المنظمة الدولية للهجرة الذي يزور المحافظة حاليا برئاسة فراس البديري، الشراكة الإنسانية بين السلطة المحلية للمحافظة والمنظمة وتدخلاتها الإنسانية.
وخلال اللقاء شدد الدكتور مفتاح على المنظمة بضرورة تقديم تقرير مفصل عن المشاريع التي نفذتها والتي يجري تنفيذها خاصة المشاريع ذات الطابع التنموي مرفقة بجداول الكميات والمواصفات الهندسية لكل مشروع ليستنى للسلطة المحلية تقييمها على أرض الواقع من خلال لجنة متخصصة من حيث المواصفات في التنفيذ والأثر الإنساني والتنموي لها.
وأكد الدكتور مفتاح على أهمية أن تكون التدخلات الإنسانية وإقرار المشاريع للمنظمة من خلال الشراكة مع السلطة المحلية وإشرافها لضمان الاستخدام الأمثل للمساعدات الإنسانية في مشاريع ذات جدوى وشموليتها كافة مناطق الاحتياجات بحسب الأولويات الملحة للمجتمعات المحلية وخصوصياتهم.
كما جرى مناقشة آلية تعزيز التنسيق والشراكة بين المنظمة وقيادة السلطة المحلية بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد والمساعدات ويحقق مبدأ الشفافية والجودة والأثر الإنساني والتنموي.
وأشاد الوكيل مفتاح بالدور الإنساني والحيوي لمنظمة الهجرة الدولية والحاجة إلى تدخلاتها الفاعلة ومساعدة السلطة المحلية في مواجهة التحديات التي فرضتها الأعداد الهائلة للنازحين الذين استقبلتهم المحافظة ومازالت تستقبلهم حتى اليوم، في ظل إمكانات وبنى تحتية محدودة.
من جانبه أكد البديري حرص المنظمة على العمل تحت مظلة السلطة الرسمية وبالتنسيق والشراكة الكاملة معها للمساعدة في تعزيز الخدمات التي تقدمها المؤسسات الرسمية للمواطنين من نازحين ومجتمع محلي وتعزيز قدراتهم على الصمود وتجاوز ظروف النزوح والحرب والأوضاع المعيشية الصعبة.. معربا عن شكره للتسهيلات الكبيرة التي تقدمها السلطة المحلية للمنظمة لتنفيذ أنشطتها وتدخلاتها الإنسانية.