ريال مدريد يرفع عرضه للتعاقد مع مهاجم باريس إلى 170 مليون يورو

الخميس 26 أغسطس-آب 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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ذكرت محطة سكاي سبورتس اليوم الخميس أن ريال مدريد رفع عرضه للتعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان إلى 170 مليون يورو (199.80 مليون دولار) بعد رفض عرضه الأول مقابل 160 مليون يورو.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية وفرنسية يوم الثلاثاء الماضي أن ريال مدريد تقدم بعرض للتعاقد مع الفائز بكأس العالم مع فرنسا والبالغ عمره 22 عاما والذي أحرز 42 هدفا في كل المسابقات مع سان جيرمان الموسم الماضي، وتردد أنه قال إنه يريد الانتقال للعب في إسبانيا.

وقال ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان إن العرض مقابل 160 مليون يورو “غير مناسب”، وإن مبابي، الذي يتبقى عام واحد على نهاية عقده الحالي، يمكن أن يرحل لكن بشروط النادي.

وانضم مبابي إلى باريس سان جيرمان من موناكو في 2017 على سبيل الإعارة في البداية ثم تم التعاقد معه بشكل نهائي بعدها بعام واحد في مقابل 180 مليون يورو.

وأضاف ليوناردو أن باريس سان جيرمان لن يسمح برحيل مبابي مقابل مبلغ أقل مما دفعه النادي للتعاقد معه من موناكو، لأنه لا يزال سان جيرمان مدين لموناكو بأموال من هذه الصفقة.

(رويترز)