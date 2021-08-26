الامارات تهرول باتجاه قطر وطحنون بن زايد من تركيا إلى الديوان الاميري القطري .. تفاصيل

الخميس 26 أغسطس-آب 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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وصل العاصمة القطرية الدوحة مستشار الأمن الوطني الإماراتي وهي الزيارة الأولى لمسؤول رفيع منذ ٤ سنوات.

وتأتي زيارة المسؤول الإماراتي بعد أيام من لقاءات عقدها في تركيا حيث قابل كبار المسؤولين في أنقرة.

وكشفت المصادر الرسمية القطرية أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد استقبل في مكتبه بالديوان الأميري الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية (قنا) نقل الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان تحيات كل من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الرئيس الإماراتي، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام.

وقبل أيام استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية بأنهما بحثا العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية.

وتوقف المراقبون أمام هذه الزيارات واعتبروا أنها تؤشر لتحولات مستقبلية في الإمارات العربية المتحدة وسياساتها واستراتيجياتها في المنطقة.