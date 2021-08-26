الحوثيون يحشدون مجددا باتجاه محافظة مأرب ويدفعون بأليات ثقيلة غرب المحافظة وطائرات التحالف تقصف أهدافا حساسة

الخميس 26 أغسطس-آب 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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كشفت مصادر خاصة لمأرب برس عن قيام المليشيات الحوثية بعمليات حشد واسعة والدفع بها باتجاه محافظة مأرب , كما كشفت المصادر عن صول عدة دبابات ومدرعات خلال اليومين الماضين إلى جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.

إلى ذلك قصفت مدفعية الجيش، اليوم الخميس، مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في عدة جبهات قتالية، بأطراف محافظة مأرب.

واستهدف القصف، مواقع المليشيا، في جبهات الكسارة، و”محزمات ماس”، والمشجح، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف العدو.

وعلى ذات الصعيد استهدف طيران تحالف دعم الشرعية الوم الخميس المليشيات الحوثية بعدّة غارات جوية تركزت على تجمعات وتعزيزات للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران في جبهتي المشجح والكسارة غرب محافظة مارب.

كما أستهدف أيضا طيران التحالف بعدّة غارات جوية آليات ومعدات قتالية ومواقع متفرقة للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران في جبهة الرحبة جنوب محافظة مارب, أضافة إلى غارات مماثلة تركزت على تجمعات وآليات قتالية تابعة للمليشيات الحوثية في جبهة نعمان شمال شرق محافظة البيضاء.