الامارات تهرول باتجاه قطر وطحنون بن زايد من تركيا إلى الديوان الاميري القطري .. تفاصيل الحوثيون يحشدون مجددا باتجاه محافظة مأرب ويدفعون بأليات ثقيلة غرب المحافظة وطائرات التحالف تقصف أهدافا حساسة عاجل الانفجارات تهز مطار كابل وأنباء عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم ضحايا أمريكيين نظام جديد للسفر بسرعة تتخطى 1000 كيلومتر في الساعة! أول دفعة من لقاح جونسون الأمريكي تصل اليمن الأحد القادم المحكمة العسكرية تقضي بإعدام زعيم المليشيات الحوثية في اليمن و173 قيادياً انقلابيا التحالف يعلن تدمير ثاني مسيرات مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه المملكة خلال 24ساعة إقالات جديدة ومتواصلة في تونس تطال 6 مسؤولين في وزارة الإقتصاد انفحارات قوة تهز صنعاء ومصادر تكشف الأسباب بعد التطورات الخطيرة بين الجزائر والمغرب دعوات عربية ودولية للتهدئة
كشفت مصادر خاصة لمأرب برس عن قيام المليشيات الحوثية بعمليات حشد واسعة والدفع بها باتجاه محافظة مأرب , كما كشفت المصادر عن صول عدة دبابات ومدرعات خلال اليومين الماضين إلى جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.
إلى ذلك قصفت مدفعية الجيش، اليوم الخميس، مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في عدة جبهات قتالية، بأطراف محافظة مأرب.
واستهدف القصف، مواقع المليشيا، في جبهات الكسارة، و”محزمات ماس”، والمشجح، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف العدو.
وعلى ذات الصعيد استهدف طيران تحالف دعم الشرعية الوم الخميس المليشيات الحوثية بعدّة غارات جوية تركزت على تجمعات وتعزيزات للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران في جبهتي المشجح والكسارة غرب محافظة مارب.
كما أستهدف أيضا طيران التحالف بعدّة غارات جوية آليات ومعدات قتالية ومواقع متفرقة للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران في جبهة الرحبة جنوب محافظة مارب, أضافة إلى غارات مماثلة تركزت على تجمعات وآليات قتالية تابعة للمليشيات الحوثية في جبهة نعمان شمال شرق محافظة البيضاء.