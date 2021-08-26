عاجل الانفجارات تهز مطار كابل وأنباء عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم ضحايا أمريكيين

الخميس 26 أغسطس-آب 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس - وكالات

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أكد البنتاغون، اليوم الخميس، وقوع انفجار خارج مطار كابل، وقال إن عدد الضحايا غير واضح، فيما أشارت تقارير أولية إلى أنه انتحاري.

وذكر مسؤول أميركيأن الانفجار ناجم عن هجوم انتحاري شنه تنظيم "داعش".

وبينما تحدثت مواقع أفغانية عن سقوط 11 قتيلاً وجريحاً بالانفجار، أعلن مسؤول في طالبان مقتل 13 على الأقل بينهم أطفال وإصابة كثير من حرس الحركة.

كما أكدت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن انفجارا ثانيا دوى في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابل.