أول دفعة من لقاح جونسون الأمريكي تصل اليمن الأحد القادم

الخميس 26 أغسطس-آب 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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كشف وزير الصحة، قاسم بحيبح، أن الدفعة الأولى من لقاح "جونسون أند جونسون" الأميركي ستصل الأحد القادم، وذلك وسط تصاعد في أرقام الإصابات بفيروس كورونا خلال موجته الثالثة.

وقال الوزير بحيبح، في تغريدة على تويتر، إن الدفعة الأولى من اللقاح المقدم من "الولايات المتحدة عبر مبادرة كوفاكس، ستصل إلى اليمن يوم 29 أغسطس، وسيعقبها دُفع من لقاح أسترازينكا ".

وتأخر وصول اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا لأكثر من شهر عن الموعد الزمني الذي كان مقرراً أواخر يوليو/تموز الماضي، وهو ما تسبب بفوضى وخصوصاً لمن تلقوا الجرعة الأولى من لقاح أسترازينكا، أواخر مايو/أيار الماضي.

ويأتي الكشف عن وصول اللقاحات وسط تصاعد لافت في أعداد الإصابات، حيث سجلت السلطات الصحية، الأربعاء، رقماً قياسياً جديداً خلال الموجة الثالثة من تفشي الفيروس.

وحسب اللجنة العليا لمواجهة كورونا، فقد تم تسجيل 14 حالة وفاة معظمها في عدن، وإصابة 45 حالة معظمها في حضرموت، ما يرفع عدد الإصابات المؤكدة منذ الجولة الأولى إلى 7580 بينها 1424 حالة وفاة.