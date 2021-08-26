المحكمة العسكرية تقضي بإعدام زعيم المليشيات الحوثية في اليمن و173 قيادياً انقلابيا التحالف يعلن تدمير ثاني مسيرات مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه المملكة خلال 24ساعة إقالات جديدة ومتواصلة في تونس تطال 6 مسؤولين في وزارة الإقتصاد انفحارات قوة تهز صنعاء ومصادر تكشف الأسباب بعد التطورات الخطيرة بين الجزائر والمغرب دعوات عربية ودولية للتهدئة قطر والسعودية توقعان بروتوكول إنشاء مجلس التنسيق بسبب التهديدات الأمنية وواشنطن نطالب رعاياها مغادرة محيط مطار كابل حركة طالبات توجة رسالة قوية وعاجلة إلى تركيا تركيا تكشف لأول مرة طبيعة علاقاتها مع مصر والسعوديةبرغم التوتر الحاصل بين البلدين التحالف»: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة حوثية أُطلقت باتجاه خميس مشيط
حكمت المحكمة العسكرية في مأرب أمس (الأربعاء)، بالإعدام حداً وتعزيراً رمياً بالرصاص للمتهم الإرهابي عبدالملك الحوثي و173 من معاونيه وقياداته، ومصادرة جميع أموالهم بحسب ما نسب إليهم في قرار الاتهام.
وقضت المحكمة؛ التي ترأسها القاضي عقيل تاج الدين، بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إجرامية إرهابية، وحظر أنشطتها وحلها ومصادرة جميع ممتلكاتها، ونزع جميع الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري منها وتسليمه لوزارة الدفاع اليمنية.
واتهم رئيس المحكمة؛ بحضور ممثل الادعاء العام العسكري القاضي صلاح القميري، الضابط في الحرس الثوري الإيراني حسن إدريس إيرلو، بالتجسس ودخول الأراضي اليمنية متنكرا، والاشتراك في الجرائم مع العدو الحوثي وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.
وكانت النيابة العامة العسكرية اتهمت الإرهابي عبدالملك بدر الدين الحوثي و173 آخرين بالانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية والتخابر مع دولة أجنبية (إيران)، وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب، وقضت المحكمة بإلزام الحكومة وضع إستراتيجية وطنية شاملة للقضاء على التمييز بين اليمنيين بسبب العرق أو اللون أو الأصل أو المذهب الذي تفرضه المليشيا الحوثية، وبمقاضاة الجمهورية الإيرانية أمام القضاء الجنائي الدولي لثبوت اشتراكها مع جماعة الحوثي في الجرائم محل الدعوى