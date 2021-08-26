التحالف يعلن تدمير ثاني مسيرات مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه المملكة خلال 24ساعة إقالات جديدة ومتواصلة في تونس تطال 6 مسؤولين في وزارة الإقتصاد انفحارات قوة تهز صنعاء ومصادر تكشف الأسباب بعد التطورات الخطيرة بين الجزائر والمغرب دعوات عربية ودولية للتهدئة قطر والسعودية توقعان بروتوكول إنشاء مجلس التنسيق بسبب التهديدات الأمنية وواشنطن نطالب رعاياها مغادرة محيط مطار كابل حركة طالبات توجة رسالة قوية وعاجلة إلى تركيا تركيا تكشف لأول مرة طبيعة علاقاتها مع مصر والسعوديةبرغم التوتر الحاصل بين البلدين التحالف»: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة حوثية أُطلقت باتجاه خميس مشيط الخطر القادم إلى الشرق الأوسط...خبراء يحذرون من أن بلداننا لن تكون صالحة للعيش مستقبلاً
أعلن التحالف العربي، الخميس، تدمير مسيرة مفخخة، أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية باتجاه جنوبي السعودية، في ثاني هجوم خلال 24 ساعة.
ووفق بيان للتحالف العربي، "تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه (منطقة) خميس مشيط.
وأفاد البيان بـ "استمرار المليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، واتخاذ الإجراءات العملياتية لحمايتهم من المحاولات العدائية" .
والأربعاء، أعلن التحالف العربي، في بيان، تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية نحو مدينة خميس مشيط السعودية