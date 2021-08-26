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التحالف يعلن تدمير ثاني مسيرات مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه المملكة خلال 24ساعة

الخميس 26 أغسطس-آب 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار
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أعلن التحالف العربي، الخميس، تدمير مسيرة مفخخة، أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية باتجاه جنوبي السعودية، في ثاني هجوم خلال 24 ساعة.

ووفق بيان للتحالف العربي، "تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه (منطقة) خميس مشيط.

‏وأفاد البيان بـ "استمرار المليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، واتخاذ الإجراءات العملياتية لحمايتهم من المحاولات العدائية" .

والأربعاء، أعلن التحالف العربي، في بيان، تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية نحو مدينة خميس مشيط السعودية

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