انفحارات قوة تهز صنعاء ومصادر تكشف الأسباب

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أفادت مصادر في صنعاء مساء الأربعاء، بأن صاروخا باليستيا لميليشيات الحوثي انفجر أثناء محاولة إطلاقه.
كما أفادت أن انفجار الصاروخ الباليستي الحوثي تسبب بتناثر شظايا على أحياء مدنية في صنعاء.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت متأخر من ليل الأربعاء أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط.
يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في السعودية، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.
تأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات