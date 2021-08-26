قطر والسعودية توقعان بروتوكول إنشاء مجلس التنسيق

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استعرض وزير الخارجية السعودي بالنيابة الدكتور مساعد العيبان، اليوم مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين.
ووقّع الجانبان خلال اجتماعهما في نيوم على البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري، الذي يرأسه من الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومن الجانب القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ويشارك في عضويته عدد من كبار المسؤولين في البلدين.
يشار إلى أن مجلس التنسيق السعودي القطري يعد إطاراً شاملاً لتعزيز العلاقات الثنائية، وللدفع بالشراكة بينهما إلى آفاق أرحب، وفق «رؤية السعودية 2030» و«رؤية دولة قطر 2030» وبما يلبي تطلعات القيادة في البلدين ويحقق مصالح شعبيهما الشقيقين