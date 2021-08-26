انفحارات قوة تهز صنعاء ومصادر تكشف الأسباب بعد التطورات الخطيرة بين الجزائر والمغرب دعوات عربية ودولية للتهدئة قطر والسعودية توقعان بروتوكول إنشاء مجلس التنسيق بسبب التهديدات الأمنية وواشنطن نطالب رعاياها مغادرة محيط مطار كابل حركة طالبات توجة رسالة قوية وعاجلة إلى تركيا تركيا تكشف لأول مرة طبيعة علاقاتها مع مصر والسعوديةبرغم التوتر الحاصل بين البلدين التحالف»: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة حوثية أُطلقت باتجاه خميس مشيط الخطر القادم إلى الشرق الأوسط...خبراء يحذرون من أن بلداننا لن تكون صالحة للعيش مستقبلاً 7 عادات «غير صحية» تؤدي إلى ضعف الذاكرة…أقلع عنها فوراً ”علي محسن الأحمر“ يطالب المجتمع الدولي بـ”ضغوط حقيقية“ على مليشيا الحوثي الرافضة للسلام
طلبت السفارة الأميركية في أفغانستان، صباح اليوم (الخميس)، من المواطنين الأميركيين مغادرة محيط المطار في العاصمة الأفغانية كابل «على الفور» بسبب «تهديدات أمنية خارج البوابات».
وقالت سفارة واشنطن لدى كابل عبر حسابها على تويتر: «بسبب التهديدات الأمنية خارج بوابات مطار كابل، ننصح المواطنين الأميركيين بتجنب التوجه إلى المطار وتجنب بوابات المطار في هذا الوقت ما لم تتلقوا تعليمات من ممثل الحكومة الأمريكية للقيام بذلك».
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومسؤولين آخرين في الإدارة الأميركية، قد حذروا من تهديد تنظيم داعش لعمليات الإجلاء، بينما تتجمع حشود على بوابات المطار في محاولة يائسة للمغادرة في أعقاب سيطرة حركة طالبان على أفغانستان