بسبب التهديدات الأمنية وواشنطن نطالب رعاياها مغادرة محيط مطار كابل

الخميس 26 أغسطس-آب 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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طلبت السفارة الأميركية في أفغانستان، صباح اليوم (الخميس)، من المواطنين الأميركيين مغادرة محيط المطار في العاصمة الأفغانية كابل «على الفور» بسبب «تهديدات أمنية خارج البوابات».

وقالت سفارة واشنطن لدى كابل عبر حسابها على تويتر: «بسبب التهديدات الأمنية خارج بوابات مطار كابل، ننصح المواطنين الأميركيين بتجنب التوجه إلى المطار وتجنب بوابات المطار في هذا الوقت ما لم تتلقوا تعليمات من ممثل الحكومة الأمريكية للقيام بذلك».

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومسؤولين آخرين في الإدارة الأميركية، قد حذروا من تهديد تنظيم داعش لعمليات الإجلاء، بينما تتجمع حشود على بوابات المطار في محاولة يائسة للمغادرة في أعقاب سيطرة حركة طالبان على أفغانستان