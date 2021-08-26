بسبب التهديدات الأمنية وواشنطن نطالب رعاياها مغادرة محيط مطار كابل حركة طالبات توجة رسالة قوية وعاجلة إلى تركيا تركيا تكشف لأول مرة طبيعة علاقاتها مع مصر والسعوديةبرغم التوتر الحاصل بين البلدين التحالف»: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة حوثية أُطلقت باتجاه خميس مشيط الخطر القادم إلى الشرق الأوسط...خبراء يحذرون من أن بلداننا لن تكون صالحة للعيش مستقبلاً 7 عادات «غير صحية» تؤدي إلى ضعف الذاكرة…أقلع عنها فوراً ”علي محسن الأحمر“ يطالب المجتمع الدولي بـ”ضغوط حقيقية“ على مليشيا الحوثي الرافضة للسلام "طالبان" تتحدث عن اتفاق سلمي مع "بنجشير“ 6 خطوات رئيسية لحماية معلوماتك الخاصة على شبكة الإنترنت وزير الدفاع الاسرائيلي يكشف موعد إمتلاك إيران السلاح النووي
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، اليوم الأربعاء، إن تطورات إيجابية قد تحدث قريبا في علاقات بلاده مع السعودية ومصر مع سعي أنقرة لتخفيف حدة التوتر مع قوى إقليمية لها تأثير على الاقتصاد التركي.
وكانت العلاقات المتوترة بالفعل مع السعودية قد انهارت بعد قتل عملاء سعوديين للصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018.
كما ساءت العلاقات بين أنقرة والقاهرة منذ إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس منتخب ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين قبل ثماني سنوات.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم داعمين لمرسي. والتقى أردوغان بمسؤول إماراتي كبير الأسبوع الماضي، وقال إن "العلاقات مع الإمارات تتحسن".
والدولتان على خلاف فيما يتعلق بالصراع في ليبيا ونزاعات خليجية