التحالف»: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة حوثية أُطلقت باتجاه خميس مشيط الخطر القادم إلى الشرق الأوسط...خبراء يحذرون من أن بلداننا لن تكون صالحة للعيش مستقبلاً 7 عادات «غير صحية» تؤدي إلى ضعف الذاكرة…أقلع عنها فوراً ”علي محسن الأحمر“ يطالب المجتمع الدولي بـ”ضغوط حقيقية“ على مليشيا الحوثي الرافضة للسلام "طالبان" تتحدث عن اتفاق سلمي مع "بنجشير“ 6 خطوات رئيسية لحماية معلوماتك الخاصة على شبكة الإنترنت وزير الدفاع الاسرائيلي يكشف موعد إمتلاك إيران السلاح النووي معركة حامية بين قطر والإمارات بخصوص رونالدو لماذا منح الملك سلمان 100 مواطن ومواطنة من الشعب السعودي وسام الملك عبدالعزيز؟ منظمة الصحة العالمية تعلن خبرا مطمئنا للعالم
أعلن تحالف دعم الشرعية الخميس، أنَّ الدفاعات الجوية السعودية اعترضت مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية، باتجاه خميس مشيط.
وقال التحالف، في بيان صادر عنه، قبل قليل إنَّ ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران مستمرة في محاولات استهداف المدنيين، مؤكدًا أنَّه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان من المحاولات العدائية.