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التحالف»: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة حوثية أُطلقت باتجاه خميس مشيط

الخميس 26 أغسطس-آب 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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أعلن تحالف دعم الشرعية الخميس، أنَّ الدفاعات الجوية السعودية اعترضت مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية، باتجاه خميس مشيط.

 

وقال التحالف، في بيان صادر عنه، قبل قليل إنَّ ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران مستمرة في محاولات استهداف المدنيين، مؤكدًا أنَّه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان من المحاولات العدائية.

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