”علي محسن الأحمر“ يطالب المجتمع الدولي بـ”ضغوط حقيقية“ على مليشيا الحوثي الرافضة للسلام

الخميس 26 أغسطس-آب 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الأربعاء 25 أغسطس/آب، على ضرور مضاعفة المجتمع الدولي لضغوطه الحقيقية على المليشيات الرافضة للسلام والمستمرة في التصعيد الميداني واستقدام الأسلحة الإيرانية في مهمة زعزعة الاستقرار والأمن في اليمن والمنطقة وتهديد الأمن المائي والملاحة الدولية.

جاء ذلك، خلال لقاء نائب الرئيس بسفير المملكة المتحدة (بريطانيا) لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، لمناقشة التطورات على الساحة الوطنية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

ورحب نائب الرئيس، في مستهل اللقاء، بسفير المملكة المتحدة بمناسبة تعيينه سفيراً جديداً لدى بلادنا، متمنياً له النجاح والتوفيق في مهامه، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز العلاقات ومجالات التعاون المختلفة بين اليمن والمملكة المتحدة.

وأشاد نائب رئيس الجمهورية، بمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيراً إلى الدور البريطاني الداعم لليمن والمساند للشرعية وجهودها في استعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وتطرق نائب الرئيس إلى ما قدمته الشرعية من تنازلات خلال مفاوضات السلام المختلفة والحرص الدائم على تحقيقه وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي.

وأشار الأحمر إلى جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة لما من شأنه استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وعودة الحكومة لممارسة مهامها في الميدان وخدمة المواطنين.

من جانبه أكد السفير البريطاني، استمرار مساعي بلاده لإحلال السلام في اليمن، منوهاً إلى مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.