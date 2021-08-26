7 عادات «غير صحية» تؤدي إلى ضعف الذاكرة…أقلع عنها فوراً ”علي محسن الأحمر“ يطالب المجتمع الدولي بـ”ضغوط حقيقية“ على مليشيا الحوثي الرافضة للسلام "طالبان" تتحدث عن اتفاق سلمي مع "بنجشير“ 6 خطوات رئيسية لحماية معلوماتك الخاصة على شبكة الإنت وزير الدفاع الاسرائيلي يكشف موعد إمتلاك إيران السلاح النووي معركة حامية بين قطر والإمارات بخصوص رونالدو لماذا منح الملك سلمان 100 مواطن ومواطنة من الشعب السعودي وسام الملك عبدالعزيز؟ منظمة الصحة العالمية تعلن خبرا مطمئنا للعالم أربع نساء مليارديرات في روسيا بينهن أرملة تمتلك 10 مليار وشابة أخرى رصيدها 900 مليون دولار الريال اليمني يتعافى.. تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف في صنعاء وعدن
أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الأربعاء 25 أغسطس/آب، على ضرور مضاعفة المجتمع الدولي لضغوطه الحقيقية على المليشيات الرافضة للسلام والمستمرة في التصعيد الميداني واستقدام الأسلحة الإيرانية في مهمة زعزعة الاستقرار والأمن في اليمن والمنطقة وتهديد الأمن المائي والملاحة الدولية.
جاء ذلك، خلال لقاء نائب الرئيس بسفير المملكة المتحدة (بريطانيا) لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، لمناقشة التطورات على الساحة الوطنية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".
ورحب نائب الرئيس، في مستهل اللقاء، بسفير المملكة المتحدة بمناسبة تعيينه سفيراً جديداً لدى بلادنا، متمنياً له النجاح والتوفيق في مهامه، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز العلاقات ومجالات التعاون المختلفة بين اليمن والمملكة المتحدة.
وأشاد نائب رئيس الجمهورية، بمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيراً إلى الدور البريطاني الداعم لليمن والمساند للشرعية وجهودها في استعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
وتطرق نائب الرئيس إلى ما قدمته الشرعية من تنازلات خلال مفاوضات السلام المختلفة والحرص الدائم على تحقيقه وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي.
وأشار الأحمر إلى جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة لما من شأنه استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وعودة الحكومة لممارسة مهامها في الميدان وخدمة المواطنين.
من جانبه أكد السفير البريطاني، استمرار مساعي بلاده لإحلال السلام في اليمن، منوهاً إلى مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.