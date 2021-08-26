6 خطوات رئيسية لحماية معلوماتك الخاصة على شبكة الإنت

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تعد شبكة الإنترنت هي الوسيلة الأسهل والأرخص للتواصل مع الأهل والأصدقاء، إلى جانب متابعة سير العمل، وبعد تفشي جائحة كوفيد-19 أصبح الاتصال بالشبكة ضروريًا للموظفين، الطلبة، أو حتى للترفيه.
ووفقاً للبوابة العربية للتقنية، فإن الإنترنت يمكن أن يصبح مكانًا خطيرًا على أي مستخدم، وخصوصًا المستخدمين الذين لا يتخذون خطوات جادة في حماية بياناته
ونظراً لما سبق فقد أوضحت البوابة، أهم الخطوات الرئيسية لحماية المعلومات الخاصة وأمنها كالتال
1 – اختيار كلمة مرور قو
لا يزال عدد كبير من المستخدمين حول العالم يختارون كلمات مرور ضعيفة جدًا. والبعض يستخدم كلمات مرور مثل 12345678 أو إعادة استخدام اسم المستخدم في خانة كلمة المرو
ولعل أكثر ما ساعد على تقليل عدد كلمات المرور الضعيفة هو أن المواقع والتطبيقات أصبحت لا تقبل تلك الكلمات من الأسا
ويجب عليك أن تستخدم كلمة مرور قوية لا يمكن تخمينها، وذلك بجعلها غير سهلة من ناحية، وعدم استخدام كلمات مرورك القديمة من ناحية أخرى أو كلمات تعبر عنك أو عن حياتك. إلى جانب استخدام الحروف، الأرقام، والرموز مثل @ أو
2 – حماية المعلومات عبر شبكات V
يمكن للشبكات الافتراضية الخاصة VPN أن تساعد كثيرًا في تأمين وحماية هاتفك. وذلك نظرًا لأنها تبقي معلوماتك آمنة وتخفي عنوان IP الخاص بك ومعلوماتك الجغرافي
ويمكن الاعتماد على شبكة مدفوعة مثل NordVPN أو على خدمة مجانية مثل WARP من شركة كلاودفلير المعروف
3 – تجنب شبكات واي-فاي العا
شبكات الواي-فاي العامة والمفتوحة تمثل فرصة ذهبية لأي مخترق. حيث إن الوصول لجهازك من خلالها في حالة أنك متصل بها هو أمر سهل جدً
ويتمكن المخترقين من متابعة جميع البيانات التي ينقلها أو يستلمها هاتفك عبر هذه الشبكات. هذا مع العلم أن استخدام VPN قد يحميك أثناء استخدامها أيضًا. إلا أن تجنبها هو الخيار المثال
4 – استخدام المصادقة الثنائ
لا شك أن خاصية المصادقة الثنائية هي واحدة من أهم الخواص الأمنية على الإطلاق. حيث تسمح بمنع تسجيل الدخول لحسابك إلا بعد تأكيد الملكية من خلال رسالة بريدية أو الموافقة عبر تطبيق مخصص لذلك، أو حتى كرسالة SM
وتساهم هذه التقنية بشكل رئيسي في حماية المعلومات، ومعظم التطبيقات خصوصًا تلك التي تضم محتوى هام وخاص تسمح بتفعيلها، مثل فيسبوك، تويتر، بايبال، وعشرات التطبيقات الأخر
5 – حدث الأجهزة والتطبيقات لحماية المعلوم
يساهم تحديث الأجهزة والتطبيقات بشكل دوري في تجنب أي ثغرات أمنية يمكن للمخترقين استغلالها. إلى جانب أن هذه التحديثات تساهم -عادةً- في تحسين أداء الجهاز أو التطبي
ولذلك احرص على تحديث الهاتف الذكي، الجهاز اللوحي، التطبيقات والبرامج بشكل مستمر مع تفعيل خاصية التحديث التلقائي إن ناسبك ذلك.
6 – استخدام كلمات مرور مختل
يمكن لأي شخص أن يعرف كلمة مرور حساب فيسبوك الخاص بك على سبيل المثال. وذلك من خلال كتابتها أمامه أو بأي طريقة أخر
وفي حالة أنك تستخدم نفس كلمة المرور في كل التطبيقات فبهذا أصبح هذا الشخص قادر على تسجيل الدخول لجميع حساباتك على جميع المواقع والتطبيقات. وأنت لا تريد ذلك بالطب
ولذلك يجب استخدام كلمة مرور مختلفة لكل تطبيق أو برنامج، وهذه الممارسة تعد من أساسيات حماية المعلومات. ويمكن استخدام تطبيقات إدارة كلمات المرور حتى لا تنس