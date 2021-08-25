وزير الدفاع الاسرائيلي يكشف موعد إمتلاك إيران السلاح النووي

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ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم "الأربعاء"، أن إيران على بعد شهرين من امتلاك قدرة إنتاج أسلحة نووية.
وهدّد بالقيام بعمل عسكري في المستقبل ضدّ إيران كي لا تصل إلى سلاح نووي.
ودعا "غانتس" خلال لقاء مع أكثر من 60 سفيرًا أجنبيًّا، المجتمع الدولي إلى وضع خطة وقائية جديدة لا تتضمّن إحياء اتفاق إيران لعام 2015؛ وفقًا لـ"سبوتنيك".
وأشار إلى أن إيران ضاعفت ميزانيتها الأمنية في السنوات الخمس الأخيرة، لتصل إلى 49 مليار دولار.