لماذا منح الملك سلمان 100 مواطن ومواطنة من الشعب السعودي وسام الملك عبدالعزيز؟ منظمة الصحة العالمية تعلن خبرا مطمئنا للعالم أربع نساء مليارديرات في روسيا بينهن أرملة تمتلك 10 مليار وشابة أخرى رصيدها 900 مليون دولار الريال اليمني يتعافى.. تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف في صنعاء وعدن طالبان تعلن: تركيا دولة مهمة في العالم وعلاقتنا بهم تاريخية وهذه مطالبنا منهم الحكومة اليمنية تؤكد حرصها على التعاون مع ”غروندبيرغ“ قطر تكشف النقاب عن قضية نفوذها على حركة طالبان وعن مهمتها الرئيسية في أفغانستان أمير قطر الشيخ ”تميم“ يوفد وزير خارجيته الى الرياض بـ”رسالة خطية“ و”بن سلمان“ يتسلمها ويبعث برسالة إلى نظيره الكويتي.. ما الذي يجري؟ بعد تسارع التقارب بينها .. تفاصيل لقاء الأمير محمد بن سلمان مع وزير الخارجية القطري حريق هائل يندلع في دبي ويعد الثاني خلال أسبوعين
وافق العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على منح 96 مواطنا ومواطنة وسام "الملك عبدالعزيز" من الدرجة "الثالثة"، لتبرع كل منهم بأحد أعضائه البشرية الرئيسة.
وفي خطوة غير مسبوقة، سجل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، محمد بن سلمان، في برنامج التبرع بالأعضاء، في مايو الماضي.
وأفيد بأن الهدف من ذلك يتمثل في تشجيع القيادة السعودية عموم المواطنين والمقيمين على التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي المتخصص.
ووُصفت هذه المبادرة بأنها غير مستغربة، وهي تأتي "في إطار ما يحظى به مرضى الفشل العضوي النهائي من عناية بالغة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وتشجيعا من القيادة لعموم المواطنين والمقيمين على التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء؛ لما له من أهمية بالغة في منح الأمل للمرضى الذين تتوقف حياتهم على زراعة عضو جديد"، مثل الكبد، الكلية، الرئة، وغيرها.