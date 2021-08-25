لماذا منح الملك سلمان 100 مواطن ومواطنة من الشعب السعودي وسام الملك عبدالعزيز؟

الأربعاء 25 أغسطس-آب 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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وافق العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على منح 96 مواطنا ومواطنة وسام "الملك عبدالعزيز" من الدرجة "الثالثة"، لتبرع كل منهم بأحد أعضائه البشرية الرئيسة.

وفي خطوة غير مسبوقة، سجل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، محمد بن سلمان، في برنامج التبرع بالأعضاء، في مايو الماضي.

وأفيد بأن الهدف من ذلك يتمثل في تشجيع القيادة السعودية عموم المواطنين والمقيمين على التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي المتخصص.

ووُصفت هذه المبادرة بأنها غير مستغربة، وهي تأتي "في إطار ما يحظى به مرضى الفشل العضوي النهائي من عناية بالغة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وتشجيعا من القيادة لعموم المواطنين والمقيمين على التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء؛ لما له من أهمية بالغة في منح الأمل للمرضى الذين تتوقف حياتهم على زراعة عضو جديد"، مثل الكبد، الكلية، الرئة، وغيرها.