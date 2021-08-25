منظمة الصحة العالمية تعلن خبرا مطمئنا للعالم

الأربعاء 25 أغسطس-آب 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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كشفت منظمة الصحة العالمية، عن استقرار عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19” على مستوى العالم بعد شهور من الزيادة الكبيرة

ووفقا لوكالة أسوشيتيد برس الأمريكية، يبدو أن الإصابات ثابتة عند حوالي 4.5 مليون حالة أسبوعيا

وبحسب ما ورد زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في غرب المحيط الهادئ بنسبة 20% وزادت الحالات في الأمريكتين بنسبة 8%، بينما انخفض معدل المرض أو ظل كما هو في مناطق أخرى من العالم

وذكرت الصحة العالمية أن الهند وبريطانيا والبرازيل والولايات المتحدة أبلغت عن أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديدة

وأفاد التقييم أنه تم الإبلاغ عن ما يقرب من 68000 حالة وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19” على مستوى العالم

وأشارت وكالة أسوشييتد برس الأمريكية إلى أن أوروبا والأمريكتين كانتا المناطق الوحيدة التي زادت فيها الوفيات بنحو 10%

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى الدراسات الحديثة التي أظهرت أن اللقاحات توفر الحماية من الحالات الشديدة لفيروس كورونا، لكنها أشارت إلى بعض الأدلة التي تظهر أن اللقاح أقل فعالية ضد عدوى متغير دلتا

وأفادت وكالة أسوشييتد برس بأن الأبحاث أظهرت في السابق أن اللقاحات كانت فعالة في منع الوفيات والاستشفاء ولكن ليس بالضرورة في منع انتقال العدوى