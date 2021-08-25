لماذا منح الملك سلمان 100 مواطن ومواطنة من الشعب السعودي وسام الملك عبدالعزيز؟ منظمة الصحة العالمية تعلن خبرا مطمئنا للعالم أربع نساء مليارديرات في روسيا بينهن أرملة تمتلك 10 مليار وشابة أخرى رصيدها 900 مليون دولار الريال اليمني يتعافى.. تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف في صنعاء وعدن طالبان تعلن: تركيا دولة مهمة في العالم وعلاقتنا بهم تاريخية وهذه مطالبنا منهم الحكومة اليمنية تؤكد حرصها على التعاون مع ”غروندبيرغ“ قطر تكشف النقاب عن قضية نفوذها على حركة طالبان وعن مهمتها الرئيسية في أفغانستان أمير قطر الشيخ ”تميم“ يوفد وزير خارجيته الى الرياض بـ”رسالة خطية“ و”بن سلمان“ يتسلمها ويبعث برسالة إلى نظيره الكويتي.. ما الذي يجري؟ بعد تسارع التقارب بينها .. تفاصيل لقاء الأمير محمد بن سلمان مع وزير الخارجية القطري حريق هائل يندلع في دبي ويعد الثاني خلال أسبوعين
تصدرت المليارديرة ومؤسسة شركة Wildberries ، تاتيانا باكالتشوك تصنيف أغنى الروسيات الذي نشرته مجلة "فوربس" الأمريكية في 25 أغسطس.
وأشارت المجلة إلى أن ثروة صاحبة متجر الإنترنت Wildberries بلغت 13 مليار دولار.
أما أرملة عمدة موسكو الراحل يوري لوجكوف، يلينا باتورينا التي كانت سابقا في صدارة التصنيف فشغلت المكانة الثانية فيه بثروة تقدر بـ1.3 مليار دولار. ولم تطرأ عليها أية تغيرات، حسب المجلة، مقارنة بالعام الماضي.
أما المرتبة الثالثة في التصنيف فشغلتها إحدى صاحبات مجموعة الشركات "تشيركيزوفو"، ليديا ميخايلوفا وعائلتها.
واحتلت المرتبة الرابعة ابنة أحد أصحاب شركة "لوكويل" وصاحب نادي "سبارتاك" الروسي لكرة القدم، يكاترينا فيدون التي تقدر ثروتها بـ 900 مليون دولار.
ويشار كذلك إلى أن الثروة الإجمالية لكل الروسيات المشاركات في التصنيف ازدادت خلال عام واحد من 10.7 مليار دولار إلى 25.3 مليار دولار .
المصدر: روسيسكايا غازيتا