الريال اليمني يتعافى.. تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف في صنعاء وعدن

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أسعار الصرف اليوم الاربعاء 25 أغسطس/آب في (صنعاء - عدن)
صنعاء:
السعودي
158.1 - 158 شراء
158.4 - 158.5 بيع
الدولار الامريكي
599- 601 شراء
604 - 603 بيع
عدن :
الريال السعودي
260الى 262 شراء
263 بيع
الدولار الامريكي
988 الى 994 شراء
1005 بيع