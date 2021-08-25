آخر الاخبار

لماذا منح الملك سلمان 100 مواطن ومواطنة من الشعب السعودي وسام الملك عبدالعزيز؟ منظمة الصحة العالمية تعلن خبرا مطمئنا للعالم أربع نساء مليارديرات في روسيا بينهن أرملة تمتلك 10 مليار وشابة أخرى رصيدها 900 مليون دولار الريال اليمني يتعافى.. تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف في صنعاء وعدن طالبان تعلن: تركيا دولة مهمة في العالم وعلاقتنا بهم تاريخية وهذه مطالبنا منهم الحكومة اليمنية تؤكد حرصها على التعاون مع ”غروندبيرغ“ قطر تكشف النقاب عن قضية نفوذها على حركة طالبان وعن مهمتها الرئيسية في أفغانستان أمير قطر الشيخ ”تميم“ يوفد وزير خارجيته الى الرياض بـ”رسالة خطية“ و”بن سلمان“ يتسلمها ويبعث برسالة إلى نظيره الكويتي.. ما الذي يجري؟ بعد تسارع التقارب بينها .. تفاصيل لقاء الأمير محمد بن سلمان مع وزير الخارجية القطري حريق هائل يندلع في دبي ويعد الثاني خلال أسبوعين

الريال اليمني يتعافى.. تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف في صنعاء وعدن

الأربعاء 25 أغسطس-آب 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
عدد القراءات 728

أسعار الصرف اليوم الاربعاء 25 أغسطس/آب في (صنعاء - عدن)

صنعاء:

السعودي

158.1 - 158 شراء
158.4 - 158.5 بيع

الدولار الامريكي

599- 601 شراء
604 - 603 بيع


عدن :

الريال السعودي

260الى 262 شراء
263 بيع

الدولار الامريكي

988 الى 994 شراء
1005 بيع

إقراء أيضاً
الحكومة اليمنية تؤكد حرصها على التعاون مع ”غروندبيرغ“
أمير قطر الشيخ ”تميم“ يوفد وزير خارجيته الى الرياض بـ”رسالة خطية“ و”بن سلمان“ يت
أمر ملكي بإعدام مواطن يمني في السعودية ... تفاصيل
تقرير دولي: مدن الخليج تواجه تهديدا خطيرا يجعلها غير صالحة للسكن السنوات القادمة
رئاسة الجمهورية تنعي رئيس مجلس الوزراء الأسبق الذي وافته المنية في العاصمة المصري
الإعدام رمياً بالرصاص لـ«عبد الملك الحوثي»و173 آخرين
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس