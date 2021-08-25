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أمير قطر الشيخ ”تميم“ يوفد وزير خارجيته الى الرياض بـ”رسالة خطية“ و”بن سلمان“ يتسلمها ويبعث برسالة إلى نظيره الكويتي.. ما الذي يجري؟

الأربعاء 25 أغسطس-آب 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
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ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الاربعاء 25 أغسطس/آب، أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، تسلم رسالة من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك خلال استقباله اليوم الأربعاء في قصر نيوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

ووفق المصدر ذاته رحب ولي العهد في بداية الاستقبال بوزير الخارجية القطري، فيما نقل الأخير تحيات أمير قطر للعاهل السعودي الملك سلمان ولولي العهد، كما حمله بن سلمان تحيات خادم الحرمين الشريفين وتحياته لأمير قطر.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

في سياق ذي صلة، تسلم ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، رسالة خطية من ولي العهد السعودي تتصل بالعلاقات بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الاربعاء 25 أغسطس/آب، أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، تسلم رسالة من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك خلال استقباله اليوم الأربعاء في قصر نيوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

ووفق المصدر ذاته رحب ولي العهد في بداية الاستقبال بوزير الخارجية القطري، فيما نقل الأخير تحيات أمير قطر للعاهل السعودي الملك سلمان ولولي العهد، كما حمله بن سلمان تحيات خادم الحرمين الشريفين وتحياته لأمير قطر.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

في سياق ذي صلة، تسلم ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، رسالة خطية من ولي العهد السعودي تتصل بالعلاقات بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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