بعد تسارع التقارب بينها .. تفاصيل لقاء الأمير محمد بن سلمان مع وزير الخارجية القطري

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ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تلقى رسالة من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وأشارت الوكالة السعودية إلى أن الرسالة سلمت خلال لقاء محمد بن سلمان بوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن في المملكة.
وكتبت الوكالة على حسابها في تويتر: "سمو ولي العهد يتسلم رسالة من سمو أمير دولة قطر خلال استقباله وزير الخارجية القطري، ويستعرض معه العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين، وبحث التطورات الإقليمية والدولية والمسائل ذات الاهتمام المشترك".
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، عينت قطر سفيرا لها في السعودية. وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن "بندر محمد عبدالله العطية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى المملكة العربية السعودية".
كانت قطر استلمت أوراق تعيين السفير السعودي لدى الدوحة الأمير منصور بن خالد بن فرحان في يونيو الماضي عقب أشهر من قمة العلا التي شهدت إنهاء مقاطعة السعودية وثلاث دول أخرى هي مصر والإمارات والبحرين لقطر في أزمة استمرت لما يزيد عن 3 سنوات.