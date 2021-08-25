حريق هائل يندلع في دبي ويعد الثاني خلال أسبوعين

الأربعاء 25 أغسطس-آب 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الأربعاء، أن فرق الدفاع المدني تكافح حريقاً شب في مستودع للأدوات البلاستيكية في شارع بورسعيد خلف مركز القبائل التجاري.

وذكر المكتب عبر حسابه الرسمي في "تويتر" أن الحريق ما يزال قيد التعامل معه حالياً، من دون تسجيل أي اصابات جراء الحادث.

وهذا الحريق هو الثاني في دبي خلال أسبوعين، حيث أعلنت، في 11 من الشهر الجاري، اندلاع حريق في مصنع للبلاستيك بمنطقة جبل علي في دبي.