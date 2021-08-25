بعد التطورات الدولية ..السعودية تؤكد موقفها من طالبان

الأربعاء 25 أغسطس-آب 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أكدت السعودية خلال الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أنها "تتابع باهتمام الأحداث الجارية في أفغانستان"، عقب سيطرة حركة "طالبان" على السلطة.

وخلال الجلسة، أعرب عبد العزيز الواصل، المندوب السعودي الدائم بجنيف، عن أمل المملكة في "استقرار الأوضاع في أفغانستان بأسرع وقت، وأن تعمل حركة طالبان وكل الأطراف الأفغانية على حفظ الأمن والاستقرار والأرواح والممتلكات، والعمل من أجل إعلاء مصلحة الشعب الأفغاني، ونبذ العنف وإحلال السلام الدائم من أجل تحقيق تطلعات الشعب الأفغاني وآماله في الاستقرار والعيش الكريم".

وشدد عبد العزيز الواصل على أن "السعودية تؤيد جهود إحلال السلام، بما يعزز حماية واحترام حقوق الإنسان"، مؤكدا "وقوف المملكة إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق، وخياراته التي يقررها بنفسه دون تدخل من أحد".