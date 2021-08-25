صندوق النقد الدولي يمنح الكويت 2.6 مليار دولار عبر عملية خاصة

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كشفت مصادر صحفية كويتية أن الكويت ستحصل على 2.66 مليار دولار من احتياطات صندوق النقد الدولي ضمن أكبر عملية توزيع لحقوق السحب الخاصة (SDRs) في تاريخه.
وقالت صحيفة القبس إن حصة الكويت تمثل 0.41 % من اجمالي الاحتياطات التي بدأ صندوق النقد بضخها الى الدول الأعضاء والمقدرة بـ 650 مليار دولار لدعم السيولة العالمية في محاولة لمساعدة الدول على التعافي من جائحة «كوفيد-19».
وحقوق السحب الخاصة (SDR)، هي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه صندوق النقد عام 1969، كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء. وتحدد قيمة حق السحب الخاص (SDR) وفقا لسلة من خمس عملات (الدولار الأميركي واليورو واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني).
وستحصل البلدان كمنحة، على أعداد محددة سلفا من حقوق السحب الخاصة الإضافية الجديدة، طبقا لحصتها السابقة فيها، ويمكنها تسييلها إلى نقد، أو استثمارها، والحصول على فوائد مقابلها، أو إعادة إقراضها للدول.