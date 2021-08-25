تقرير دولي: مدن الخليج تواجه تهديدا خطيرا يجعلها غير صالحة للسكن السنوات القادمة واليمن يتعرض لمشكلة خاصة

الأربعاء 25 أغسطس-آب 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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شهدت أغلب دول المنطقة ارتفاع كبير في درجات الحرارة تجاوزت 50 درجة في بعض المدن هذا الصيف، وتحولت العديد من البلدان الخلابة في الشرق الأوسط إلى أماكن مشتعلة. مع اجتياح درجات الحرارة الشديدة والجفاف الشديد للمنطقة، احترقت الغابات، وأصبحت المدن ذات حرارة لا تطاق، وفقا لمجلة فورين بوليسي.

في يونيو، سجلت الكويت درجة حرارة 53.2 درجة مئوية (127.76 درجة فهرنهايت)، بينما سجلت كل من عمان والإمارات والسعودية أكثر من 50 درجة. بعد شهر ارتفعت درجات الحرارة في العراق إلى 51.5 درجة، وسجلت إيران ما يقرب من 51 درجة.

الأسوأ من ذلك كله، أن هذه مجرد بداية. ترتفع درجة حرارة الشرق الأوسط بمعدل ضعفي المتوسط العالمي وبحلول عام 2050 ستكون أكثر حرا بمقدار 4 درجات مئوية.

يقول البنك الدولي إن الظروف المناخية القاسية ستصبح روتينية وقد تتعرض المنطقة لأربعة أشهر من أشعة الشمس الحارقة كل عام.

ووفقًا لمعهد ماكس بلانك الألماني، قد تصبح العديد من المدن في الشرق الأوسط غير صالحة للسكن فعليًا قبل نهاية القرن. وقد تكون المنطقة، التي مزقتها الحرب وغارقة في الطائفية، غير مستعدة بشكل فريد لمواجهة هذه التحديات التي تهدد وجودها الجماعي.

تضاعفت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في المنطقة بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقود الثلاثة الماضية، وتسببت في قلق الخبراء من أن الارتفاع الحاد في درجات الحرارة من ناحية ونقص الخدمات الأساسية من ناحية أخرى يجعل المنطقة مكانًا أكثر يأسًا وخطورة.

قال جوس ليليفيلد، الخبير في مناخ الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط في معهد ماكس بلانك، إن الشرق الأوسط قد تجاوز الاتحاد الأوروبي في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على الرغم من أنه "يتأثر بشدة بشكل خاص" بالتغير المناخي.

وأضاف ليليفيلد: "في العديد من مدن الشرق الأوسط، ارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير بما يزيد عن 50 درجة مئوية. إذا لم يتغير شيء، فقد تتعرض المدن لدرجات حرارة تصل إلى 60 درجة مئوية في المستقبل، وهو ما سيكون خطيرًا بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى مكيفات الهواء".

أزمات المنطقة

أصبحت مكيفات الهواء رفاهية حتى للأثرياء نسبيًا في دول مثل إيران والعراق ولبنان وسوريا واليمن. هذه البلدان مثقلة بالحرب والعقوبات الغربية أو النخبة الحاكمة التي تخدم مصالحها، وشهدت احتجاجات كبيرة ضد نقص الخدمات الأساسية مع ارتفاع درجات الحرارة.

في عام 2017، سجلت إيران أعلى درجة حرارة رسمية في المنطقة بلغت 54 درجة مئوية وتجاوزت 50 درجة الشهر الماضي. لكن حالات الجفاف المتكررة جعلت محطات الطاقة الكهرومائية في البلاد زائدة عن الحاجة، وتسببت بدورها في تراجع الإنتاج في وقت يتزايد فيه الطلب على الكهرباء.

في اليمن، يبدو أن الحرب المطولة أدت إلى تفاقم أزمة المياه. تتعرض مصادر المياه العذبة الجوفية في اليمن للجفاف بسرعة، مما يجعل البلاد في حالة عطش.

يوهان شار، زميل أول مشارك في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، يرى أن التعاون الإقليمي يمكن أن يخفف من أزمة المياه ويقلل من انبعاثات الكربون في المنطقة.

وقال شار: "الأهم فيما يتعلق بالتعاون الإقليمي هو الاتفاق على استخدام وإدارة موارد المياه المشتركة التي ستصبح أكثر ندرةً وتغيرًا بسبب الأحداث المناخية القاسية، سواء الأنهار أو المياه الجوفية".