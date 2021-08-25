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اليمن تبحث مع السعودية ازمة الأكاديميين اليمنيين جنوب المملكة

الأربعاء 25 أغسطس-آب 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات
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بحث وزير الخارجية، أحمد بن مبارك، مع السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، الأزمة الأخيرة المتعلقة بالأكاديميين اليمنيين، جنوب المملكة.

 وقالت وكالة "سبأ" الحكومية، ان الجانبين بحثا أوضاع الجالية اليمنية في السعودية، والتسهيلات والامتيازات التي تقدمها المملكة، دون الإشارة إلى تلك الامتيازات.

وكان نائب وزير المغتربين في الحكومة، محمد العديل، قال إن جامعات سعودية تراجعت عن قرارها الخاص بإلغاء عقود أكاديميين يمنيين، وذلك بعد أكثر من أسبوع على إبلاغهم بعدم تجديد عقودهم.

ونقلا عن مصادر صحفية، فإن ثلاث جامعات سعودية هي: نجران، جيزان، بيشة، لم تنفذ التوجيه، ولم يعد الأكاديميون اليمنيون إلى أعمالهم فيها أسوة بالجامعات الأخرى.

وأمس الأول تواصلت جامعتا 'الباحة' و'الملك خالد' بالأكاديميين اليمنيين، وباشروا العمل فيهما منذ يومي الأحد والاثنين الماضيين.

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