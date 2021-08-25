اليمن تبحث مع السعودية ازمة الأكاديميين اليمنيين جنوب المملكة 5 علامات حمراء وخطيرة تشير إلى أن الكبد مصاب بشكل دائم المبعوث لأممي الجديد يعلن موعد تسلم مهامة في اليمن وسط تزايد الانتهاكات للمليشيات الحوثية في تطورات مثيرة طالبات تعين معتقلاً سابقا بغوانتانامو وزيرا للدفاع بعد فضيحة التعذيب مخترقو سجن إيفين بإيران يطلقون حسابًا بنشر كامل المشاهدة المسربة فشل الضغوط لتمديد الإنسحاب الأمريكي من كابل وتحذيرات صارمة من مجموعة السبع لطالبان منع الحمل: بعد تصريحات السيسي مفتي مصر يقول إن الصحابة استخدموا تلك الوسائل الكشف عن أكبر وأخطر عمليات احتيال بمئات آلاف الجنيهات تستهدف عملاء بنوك مصرية ترامب يعلن عن آلاف الأمريكيين كرهائن في أفغانستان بعد قرار الإنسحاب أول رد من المغرب العربي على قرار الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية
بحث وزير الخارجية، أحمد بن مبارك، مع السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، الأزمة الأخيرة المتعلقة بالأكاديميين اليمنيين، جنوب المملكة.
وقالت وكالة "سبأ" الحكومية، ان الجانبين بحثا أوضاع الجالية اليمنية في السعودية، والتسهيلات والامتيازات التي تقدمها المملكة، دون الإشارة إلى تلك الامتيازات.
وكان نائب وزير المغتربين في الحكومة، محمد العديل، قال إن جامعات سعودية تراجعت عن قرارها الخاص بإلغاء عقود أكاديميين يمنيين، وذلك بعد أكثر من أسبوع على إبلاغهم بعدم تجديد عقودهم.
ونقلا عن مصادر صحفية، فإن ثلاث جامعات سعودية هي: نجران، جيزان، بيشة، لم تنفذ التوجيه، ولم يعد الأكاديميون اليمنيون إلى أعمالهم فيها أسوة بالجامعات الأخرى.
وأمس الأول تواصلت جامعتا 'الباحة' و'الملك خالد' بالأكاديميين اليمنيين، وباشروا العمل فيهما منذ يومي الأحد والاثنين الماضيين.