5 علامات حمراء وخطيرة تشير إلى أن الكبد مصاب بشكل دائم المبعوث لأممي الجديد يعلن موعد تسلم مهامة في اليمن وسط تزايد الانتهاكات للمليشيات الحوثية في تطورات مثيرة طالبات تعين معتقلاً سابقا بغوانتانامو وزيرا للدفاع بعد فضيحة التعذيب مخترقو سجن إيفين بإيران يطلقون حسابًا بنشر كامل المشاهدة المسربة فشل الضغوط لتمديد الإنسحاب الأمريكي من كابل وتحذيرات صارمة من مجموعة السبع لطالبان منع الحمل: بعد تصريحات السيسي مفتي مصر يقول إن الصحابة استخدموا تلك الوسائل الكشف عن أكبر وأخطر عمليات احتيال بمئات آلاف الجنيهات تستهدف عملاء بنوك مصرية ترامب يعلن عن آلاف الأمريكيين كرهائن في أفغانستان بعد قرار الإنسحاب أول رد من المغرب العربي على قرار الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية ”مأرب“ تحتفي بالذكرى الـ39 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام و”بن دغر“ يدعو للم شتاته ويؤكد ”هذا الاحتفال له عدة معانٍ“
أعلن مكتب المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانس غروندنبرغ اليوم ، أنه سيتسلم مهام عمله في 5 سبتمبر القادم، وسيقدم أول إفادة له إلى مجلس الأمن الدولي في اجتماع الشهر القادم.
وتتزامن مباشرة المبعوث الدولي مع تزايد جرائم ميليشيا الحوثي في الحديدة ضد المدنيين، إذ أصيب مدني برصاص قناص حوثي في قرية النامسة بمديرية الدريهمي، ووفقاً لمصادر طبية فإن الطلقة النارية استقرت في عنق المدني.
واستهدفت الميليشيا الحوثية الأحياء المدنية والمزارع في مديرية التحيتا بالصواريخ والقذائف، ما أجبر بعض المدنيين على مغادرة منازلهم باتجاه مديرية الخوخة.
فيما تتواصل الاختطافات اليومية لضباط وأفراد الشرطة والأمن في صنعاء من قبل الميليشيا الحوثية، ووفقاً لمصادر إعلامية، فإن أحد ضباط الشرطة حاول الانتحار جراء التعذيب الرهيب الذي تعرض له على أيدى عناصر الانقلاب