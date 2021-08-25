في تطورات مثيرة طالبات تعين معتقلاً سابقا بغوانتانامو وزيرا للدفاع

الأربعاء 25 أغسطس-آب 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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عيّنت حركة طالبان الأفغانية الملا عبد القيوم ذاكر معتقل غوانتانامو السابق وزيرا للدفاع بالوكالة.

جاء ذلك بحسب ما نقلت قناة الجزيرة القطرية عن مصدر في حركة طالبان، اليوم الثلاثاء.

وذكر المصدر أن طالبان تعين الملا عبد القيوم ذاكر وزيرا للدفاع بالوكالة. واعتقلت القوات الأمريكية عبد القيوم ذاكر (48 عاما) أثناء غزو أفغانستان في قاعدة باغرام، ثم نُقل إلى معسكرات الاعتقال التابعة للولايات المتحدة في خليج غوانتانامو في كوبا.

وبعد إطلاق سراحه انضم ذاكر لصفوف طالبان، حيث أدار عمليات عسكرية في ولاية هلمند الأفغانية قبل أن يصبح القائد العسكري العام لطالبان. وفي عام 2014 تقاعد بعد خلاف داخلي على القيادة.

وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت طالبان من بسط سيطرتها على معظم أنحاء البلاد، وفي 15 أغسطس دخل مسلحو الحركة العاصمة كابل وسيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس أشرف غني، البلاد ووصل الإمارات.

وجاءت هذه السيطرة رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، طوال 20 عاما، لبناء قوات الأمن الأفغانية.

وتزامنت سيطرة "طالبان" مع تنفيذ اتفاق رعته قطر لانسحاب عسكري أمريكي من أفغانستان، من المقرر أن يكتمل بحلول 31 أغسطس الجاري