وكالة سبوتنيك الروسية تقع في شباك الحوثيين وتنقل مبادرة عن مركز وهمي وتلصقها بالخارجية الامريكية وسلطنة عمان للانقلاب على الشرعية حزب المؤتمر يقود مخطط للإطاحة بالرئيس هادي ونائبه من أبوظبي عبر مشروع حوثي ..قائمة بأسماء قيادات المؤتمر أعمال شغب وقطع للشوارع.. عدن تنتفض ضد ”الانتقالي الجنوبي“ الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر في مأرب وتكشف عن ”وضع مقلق“ أمير قطري يفجر مفاجئة تهز عالم الرياضة وتذهل الجميع أكد ان صبر اليمنيين لن يطول.. محافظ شبوة ”بن عديو“ يحذر الإمارات ويتسائل ”لمَ كل هذا العداء لليمن؟“ السعودية توجه ثقلها العسكري باتجاه روسيا وخالد بن سلمان يكشف التفاصيل السعودية تكشف عن ثروة عملاقة تقدر بأكثر من 1.3 تريليون دولار في باطن الأرض أسعار الصرف في عدن وصنعاء مساء اليوم تعز.. الهجرة والجوازات تستأنف العمل وافتتاح فرع جديد للأحوال المدنية في المظفر
وقعت اليوم وكالة سبوتنيك الروسية في فخ شعاب الحوثيين وجعلها تتناقل مبادرة حوثية على أنها مبادرة أمريكية , حيث قامت بترويج مبادرة لمركز وهمي ليس له أي وجود على الأرض أو على شبكة الانترنت ولا حتى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي .
المبادرة نقلتها الوكالة الروسية عن شخص حوثي مدعوم من جانب الأمارات العربية المتحدة ويختبئ خلف مسمي مركز جهود للدراسات ويدعي عبدالستار الشميري .
حيث قام الحوثيون بتسريب مبادرة قالوا انها مكونه من 21 بندا قالوا أنها من إعداد الخارجية الأمريكية والمبعوث الأممي الجديد لليمن, وتبين أنها مبادرة تقدم بها الحوثيون قبل أربع سنوات وتم رفضها وحاليا يعاود الاعلام الحوثي ومواليه بالترويج للمبادرة مجددا .
حيث زعم عبد الستار الشميري، رئيس ما يسمى مركز جهود للدراسات في اليمن، إنه يجري حاليا في سلطنة عمان نقاش موسع حول مسودة اتفاق لإنهاء الحرب في اليمن،
وأكد الشميري لـوكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الثلاثاء، أنه حصل على معلومات حول مسودة الاتفاق الذي يجري الإعداد له بين الخارجية الأمريكية والمبعوث الجديد لليمن، وبمشاركة من سلطنة عمان وأطراف من التحالف.
وأشار إلى أن بنود الاتفاق المتوقع تتمثل في وقف إطلاق النار أولا، ثم متابعة إلغاء القرار 2216، تمهيدا لتطبيع الوضع، يلي ذلك إنشاء مجلس رئاسي من خمسة أعضاء، اثنين من الشمال واثنين من الجنوب ورئيس مجلس توافقي لفترة انتقالية من خمس سنوات، واعتماد الكونفدرالية خطا عريضا في الحل السياسي الشامل.