وكالة سبوتنيك الروسية تقع في شباك الحوثيين وتنقل مبادرة عن مركز وهمي وتلصقها بالخارجية الامريكية وسلطنة عمان للانقلاب على الشرعية

الثلاثاء 24 أغسطس-آب 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 203

وقعت اليوم وكالة سبوتنيك الروسية في فخ شعاب الحوثيين وجعلها تتناقل مبادرة حوثية على أنها مبادرة أمريكية , حيث قامت بترويج مبادرة لمركز وهمي ليس له أي وجود على الأرض أو على شبكة الانترنت ولا حتى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي .

المبادرة نقلتها الوكالة الروسية عن شخص حوثي مدعوم من جانب الأمارات العربية المتحدة ويختبئ خلف مسمي مركز جهود للدراسات ويدعي عبدالستار الشميري .

حيث قام الحوثيون بتسريب مبادرة قالوا انها مكونه من 21 بندا قالوا أنها من إعداد الخارجية الأمريكية والمبعوث الأممي الجديد لليمن, وتبين أنها مبادرة تقدم بها الحوثيون قبل أربع سنوات وتم رفضها وحاليا يعاود الاعلام الحوثي ومواليه بالترويج للمبادرة مجددا .

حيث زعم عبد الستار الشميري، رئيس ما يسمى مركز جهود للدراسات في اليمن، إنه يجري حاليا في سلطنة عمان نقاش موسع حول مسودة اتفاق لإنهاء الحرب في اليمن،

وأكد الشميري لـوكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الثلاثاء، أنه حصل على معلومات حول مسودة الاتفاق الذي يجري الإعداد له بين الخارجية الأمريكية والمبعوث الجديد لليمن، وبمشاركة من سلطنة عمان وأطراف من التحالف.

وأشار إلى أن بنود الاتفاق المتوقع تتمثل في وقف إطلاق النار أولا، ثم متابعة إلغاء القرار 2216، تمهيدا لتطبيع الوضع، يلي ذلك إنشاء مجلس رئاسي من خمسة أعضاء، اثنين من الشمال واثنين من الجنوب ورئيس مجلس توافقي لفترة انتقالية من خمس سنوات، واعتماد الكونفدرالية خطا عريضا في الحل السياسي الشامل.