أعمال شغب وقطع للشوارع.. عدن تنتفض ضد ”الانتقالي الجنوبي“

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شهدت مديرية المعلا بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، الثلاثاء 24 أغسطس/آب، احتجاجات وأعمال شغب احتجاجا على إفراج مليشيا المجلس الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات عن متهمين بقتل مواطن مطلع أغسطس الجاري.
مصادر محلية قالت إن محتجين أغلقوا الشارع وأحرقوا الإطارات ومنعوا حركة المرور، مطالبين بضبط المتهمين بقتل الشاب علاء الشجري الذي لقي مصرعه بعيار ناري أعقبه اعتداء بالضرب في مديرية كريتر وتداول مقطع الاعتداء عليه ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت أسرة الشجري قد أقامت وقفة احتجاجية أمام ديوان المحافظة للمطالبة بإنصافهم لكنهم لم يلقوا أي استجابة، كون محافظ عدن أحمد لملس مغادر للمدينة منذ ما يزيد عن الشهر.