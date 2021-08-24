السعودية تكشف عن ثروة عملاقة تقدر بأكثر من 1.3 تريليون دولار في باطن الأرض أسعار الصرف في عدن وصنعاء مساء اليوم تعز.. الهجرة والجوازات تستأنف العمل وافتتاح فرع جديد للأحوال المدنية في المظفر حكومة اليمن ترفض مسارات وافكار جديدة تطيل أمد الحرب وتحذر امام مجلس الأمن من أكبر كارثة الإطاحة بجميع أعضاء المكتب التنفيذي لحركة النهضة وقرار رئاسي بتمديد تعليق عمل البرلمان من المستحيل الإختباء منها ميزات جديدة يكشف عنها مصمم صواريخ إس-400 الروسية مصر تستعين بالفيفا لحل مشكلة النجم الكروي صلاح تفاقم الخلافات بين قيادت المليشيات و12 مؤسسة طائفية إيرانية في صنعاء تعمل بغطاء إنساني الحكومة تستنجد بدول مجلس التعاون الخليجي في بدء وضع برنامج عملي لتأهيل الإقتصاد ومحاربة إنهيار العملة المندوبة الأمريكية الدئمة للأمم المتحدة تدعو إلى تحسين الإقتصاد اليمني وسرعة عودة الحكومة إلى عدن
كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين في السعودية، خالد بن صالح المديفر، عن قيمة مخزون المعادن تحت الأرض التي تمتلكه المملكة. وقال المسؤول السعودي في تصريحات لـ"سي إن بي سي"، إن مخزون المعادن تحت الأرض في المملكة يقدر بحوالي 1.3 تريليون دولار.
وأضاف المديفر، أنه تم إعداد دراسات تفصيلية لتحديد الموارد المتوفرة من الثروة المعدنية، وتم تقدير المخزون تحت الأرض بنحو 1.3 تريليون دولار، وهذه عبارة عن معطيات مبدئية.
وأشار إلى أن هذه الموارد تتنوع بين الفوسفات والذهب والنحاس والزنك والنيكل، والمعادن الأرضية النادرة، والمعادن، التي تستخدم في الصناعات التكنولوجية، وغيرها من المعادن.
وعن حجم الاستثمارات في قطاع التعدين، قال المديفر، إن حجم الاستثمارات في التعدين بالسعودية يتراوح ما بين الـ170 و180 مليار ريال (نحو 48 مليار دولار). (الدولار = 3.75 ريال سعودي) المصدر: سي أن بي سي