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أسعار الصرف في عدن وصنعاء مساء اليوم

الثلاثاء 24 أغسطس-آب 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء الثلاثاء :

في صنعاء

 شراء الدولار 599

بيع الدولار 602

شراء السعودي 158

بيع السعودي 158.40

 

أسعار الصرف في عدن

 شراء الدولار 1028

بيع الدولار 1035

شراء السعودي 271

بيع السعودي 273

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