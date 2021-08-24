أسعار الصرف في عدن وصنعاء مساء اليوم

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء الثلاثاء :
في صنعاء
شراء الدولار 599
بيع الدولار 602
شراء السعودي 158
بيع السعودي 158.40
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1028
بيع الدولار 1035
شراء السعودي 271
بيع السعودي 273