تعز.. الهجرة والجوازات تستأنف العمل وافتتاح فرع جديد للأحوال المدنية في المظفر

الثلاثاء 24 أغسطس-آب 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت مصلحة الهجرة والجوازات بمحافظة تعز، استئناف العمل في المصلحة، ابتداءا من اليوم الثلاثاء.

وكان وكيل مصلحة الجوازات بتعز، بشر المواطنين عن قرب معاودة العمل في فرع الجوازات بتعز.

واشار إلى أن هناك مساعٍ حيثية من قبل قيادة المصلحة لإعادة مزاولة العمل، لافتًا إلى أن سبب إغلاق فرع تعز كان لدواعٍ أمنية.

في تعز ابضا اعلنت شرطة المحافظة اليوم الثلاثاء، افتتاح فرع جديد لمصلحة الأحوال المدنية في مديرية المظفر تزامناً مع اعلان مصلحة الهجرة والجوازات استئناف عملها إبتداء من اليوم.