تعز.. الهجرة والجوازات تستأنف العمل وافتتاح فرع جديد للأحوال المدنية في المظفر حكومة اليمن ترفض مسارات وافكار جديدة تطيل أمد الحرب وتحذر امام مجلس الأمن من أكبر كارثة الإطاحة بجميع أعضاء المكتب التنفيذي لحركة النهضة وقرار رئاسي بتمديد تعليق عمل البرلمان من المستحيل الإختباء منها ميزات جديدة يكشف عنها مصمم صواريخ إس-400 الروسية مصر تستعين بالفيفا لحل مشكلة النجم الكروي صلاح تفاقم الخلافات بين قيادت المليشيات و12 مؤسسة طائفية إيرانية في صنعاء تعمل بغطاء إنساني الحكومة تستنجد بدول مجلس التعاون الخليجي في بدء وضع برنامج عملي لتأهيل الإقتصاد ومحاربة إنهيار العملة المندوبة الأمريكية الدئمة للأمم المتحدة تدعو إلى تحسين الإقتصاد اليمني وسرعة عودة الحكومة إلى عدن في تطورات مفاجئة : السعودية تعلن توقيع اتفاقية عسكرية مع روسيا الغنوشي يعيد تشكيل المكتب التنفيذي لحركة النهضة في تونس
أعلنت مصلحة الهجرة والجوازات بمحافظة تعز، استئناف العمل في المصلحة، ابتداءا من اليوم الثلاثاء.
وكان وكيل مصلحة الجوازات بتعز، بشر المواطنين عن قرب معاودة العمل في فرع الجوازات بتعز.
واشار إلى أن هناك مساعٍ حيثية من قبل قيادة المصلحة لإعادة مزاولة العمل، لافتًا إلى أن سبب إغلاق فرع تعز كان لدواعٍ أمنية.
في تعز ابضا اعلنت شرطة المحافظة اليوم الثلاثاء، افتتاح فرع جديد لمصلحة الأحوال المدنية في مديرية المظفر تزامناً مع اعلان مصلحة الهجرة والجوازات استئناف عملها إبتداء من اليوم.