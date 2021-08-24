الإطاحة بجميع أعضاء المكتب التنفيذي لحركة النهضة وقرار رئاسي بتمديد تعليق عمل البرلمان من المستحيل الإختباء منها ميزات جديدة يكشف عنها مصمم صواريخ إس-400 الروسية مصر تستعين بالفيفا لحل مشكلة النجم الكروي صلاح تفاقم الخلافات بين قيادت المليشيات و12 مؤسسة طائفية إيرانية في صنعاء تعمل بغطاء إنساني الحكومة تستنجد بدول مجلس التعاون الخليجي في بدء وضع برنامج عملي لتأهيل الإقتصاد ومحاربة إنهيار العملة المندوبة الأمريكية الدئمة للأمم المتحدة تدعو إلى تحسين الإقتصاد اليمني وسرعة عودة الحكومة إلى عدن في تطورات مفاجئة : السعودية تعلن توقيع اتفاقية عسكرية مع روسيا الغنوشي يعيد تشكيل المكتب التنفيذي لحركة النهضة في تونس الرئيس التونسي يفاحئ الجميع بقرارات عاجلة تخص البرلمان التونسي بايدن يكشف عن موعد انتهاء عملية إجلاء الأمريكيين من مطار كابول
أعلنت حركة النّهضة التونسية، الإثنين، إعفاء جميع أعضاء مكتبها التّنفيذي، وإعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النّجاعة المطلوبة.
جاء ذلك في بيان نشرته الحركة على صفحتها الرّسمية بموقع فيسبوك مذيلا بتوقيع مكتب الإعلام والاتصال.
وقال البيان: يهم رئيس الحركة أن يتقدم بجزيل الشكر لكل أعضاء المكتب على ما بذلوه من جهدٍ فيما كلّفُوا به، ودعوتهم لمواصلة مهامهم إلى حين تشكيل المكتب الجديد.
الى ذلك أعلنت الرئاسة التونسية ليل الاثنين-الثلاثاء أن الرئيس التونسي قيس سعيّد أصدر أمرا رئاسيا يقضي بتمديد العمل حتى إشعار آخر بقرار تعليق أعمال البرلمان، الذي كان قد أصدره في 25 تموز/يوليو وجمد بموجبه لمدة 30 يوما عمل السلطة التشريعية.
وقالت الرئاسة في بيان إن سعيّد أصدر أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر.
وأضافت أن سعيّد سيتوجه في الأيام القادمة ببيان إلى الشعب التونسي.