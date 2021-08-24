الإطاحة بجميع أعضاء المكتب التنفيذي لحركة النهضة وقرار رئاسي بتمديد تعليق عمل البرلمان

الثلاثاء 24 أغسطس-آب 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلنت حركة النّهضة التونسية، الإثنين، إعفاء جميع أعضاء مكتبها التّنفيذي، وإعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النّجاعة المطلوبة.

جاء ذلك في بيان نشرته الحركة على صفحتها الرّسمية بموقع فيسبوك مذيلا بتوقيع مكتب الإعلام والاتصال.

وقال البيان: يهم رئيس الحركة أن يتقدم بجزيل الشكر لكل أعضاء المكتب على ما بذلوه من جهدٍ فيما كلّفُوا به، ودعوتهم لمواصلة مهامهم إلى حين تشكيل المكتب الجديد.

الى ذلك أعلنت الرئاسة التونسية ليل الاثنين-الثلاثاء أن الرئيس التونسي قيس سعيّد أصدر أمرا رئاسيا يقضي بتمديد العمل حتى إشعار آخر بقرار تعليق أعمال البرلمان، الذي كان قد أصدره في 25 تموز/يوليو وجمد بموجبه لمدة 30 يوما عمل السلطة التشريعية.

وقالت الرئاسة في بيان إن سعيّد أصدر أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر.

وأضافت أن سعيّد سيتوجه في الأيام القادمة ببيان إلى الشعب التونسي.