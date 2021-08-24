من المستحيل الإختباء منها ميزات جديدة يكشف عنها مصمم صواريخ إس-400 الروسية مصر تستعين بالفيفا لحل مشكلة النجم الكروي صلاح تفاقم الخلافات بين قيادت المليشيات و12 مؤسسة طائفية إيرانية في صنعاء تعمل بغطاء إنساني الحكومة تستنجد بدول مجلس التعاون الخليجي في بدء وضع برنامج عملي لتأهيل الإقتصاد ومحاربة إنهيار العملة المندوبة الأمريكية الدئمة للأمم المتحدة تدعو إلى تحسين الإقتصاد اليمني وسرعة عودة الحكومة إلى عدن في تطورات مفاجئة : السعودية تعلن توقيع اتفاقية عسكرية مع روسيا الغنوشي يعيد تشكيل المكتب التنفيذي لحركة النهضة في تونس الرئيس التونسي يفاحئ الجميع بقرارات عاجلة تخص البرلمان التونسي بايدن يكشف عن موعد انتهاء عملية إجلاء الأمريكيين من مطار كابول مجلس التعاون الخليجي يوافق على دعم قطاعات الكهرباء والمياه والصحة في اليمن
أعلن صانع وسائط الدفاع الجوي الروسية عن ميزة هامة لمنظومة "إس-400" الصاروخية.
قال رئيس مؤسسة "ألماز – أنتي" المصنعة لوسائط الدفاع الجوي، بافل سوزينوف، لـ"سبوتنيك" إن منظومة "إس-400" حصلت على ميزة في غاية الأهمية بضم صاروخ بعيد المدى يحتوي رأسه على رادار توجيه ذاتي، فهذا الصاروخ يستطيع أن يضرب هدفا يقع وراء الأفق.
فمن المستحيل، إذن، الاختباء من هذا الصاروخ حتى وراء الأفق.
وأشار إلى أن الهدف الذي ينطلق نحوه صاروخ من صواريخ منظومة "إس-400" يوجه نفسه بنفسه بواسطة أشعة الرادار، لن ينجو حتى إذا حاول الاختباء وراء الأفق.
وحددت مهمة منظومة "إس-400" في القضاء على طائرات وصواريخ العدو على اختلاف أنواعها وغيرها من وسائل الهجوم الجوي في ظروف التشويش الإلكتروني وفي حال استخدام وسائل الإعاقة الأخرى