في تطورات مفاجئة : السعودية تعلن توقيع اتفاقية عسكرية مع روسيا

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أعلن نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، مساء الاثنين عن توقيع اتفاقية بين السعودية وروسيا، تهدف لتطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين.
التقيت معالي وزير الدفاع في روسيا الاتحادية سيرغي شويغو.
وكتب الأمير خالد بن سلمان على حسابه في "تويتر": "التقيت معالي وزير الدفاع في روسيا الاتحادية سيرغي شويغو.
ناقشنا في مباحثاتنا سُبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي، وسعينا المشترك لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وأبرز التحديات المشتركة التي تواجه البلدين".
وأضاف: "وقعت اليوم مع معالي نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول ألكسندر فومين اتفاقية بين المملكة وروسيا الاتحادية، تهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين".
لقاء الأمير خالد بن سلمان مع وزير الدفاع الروسي لقاء الأمير خالد بن سلمان مع وزير الدفاع الروسي تدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون بتجاه خميس مشيط السعودية اليمن والحوثيتدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون بتجاه خميس مشيط وكان الأمير خالد بن سلمان قد وصل الاثنين إلى روسيا في زيارة رسمية، للمشاركة في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرمي 2021" الذي انطلق في مركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض في مدينة كوبينكا في منطقة موسكو.
وسيلتقي الأمير خالد خلال الزيارة عددا من المسؤولين الروس، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين ولمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك لدعم أمن واستقرار المنطقة