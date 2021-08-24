الغارديان تكشف عن التطبيق البديل لـ"الفيسبوك"

الثلاثاء 24 أغسطس-آب 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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قال كاتب بريطاني، إن تطبيق تيك توك، سيصبح الفيسبوك الجديد وسيشكل مستقبل التكنولوجيا.

وأشار كريس ووكر، وهو مؤلف كتاب "ازدهار تيك توك"، بمقال في صحيفة الغارديان، إن التطبيق ازدهر على خلفية وباء كورونا الذي أبقى الملايين من الناس داخل منازلهم، حيث كانوا يستخدمون هواتفهم الذكية أغلب الوقت، وقد أصبح التطبيق الأكثر تحميلا في العالم العام الماضي.

وفي شهر يوليو الماضي، أصبح تيك توك أول تطبيق غير مملوك لفيسبوك يتجاوز عدد مستخدميه 3 مليارات، وفي السياق يوجد 5.3 مليارات مستخدم للهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم.

وبحسب الكاتب فإنه "من شبه المؤكد الآن أنك ستعرف اسم تيك توك حتى لو لم تستخدمه مطلقا، ربما من خلال أحاديث الأطفال أو الأحفاد أو الإعلانات".

وحققت الشركة المالكة للتطبيق "بايت دانس" أكثر من 34 مليار دولار من العائدات في عام 2020. ومع 732 مليون مستخدم نشط شهريا، فإن تيك توك على الأرجح سيصبح "تطبيق المستقبل، إنه فيسبوك الجديد"، يقول الكاتب.

وحاول مؤسس فيسبوك مارك زوكربرغ خلال العقد الماضي جذب المستخدمين بتطبيقات شركته التي اشترت إنستغرام وواتساب، ووفر منصات للتجارة واللقاءات والألعاب.

لكن زوكربرغ أدرك ظهور منافس يشكل خطرا على شركته، فعندما يقضي الأشخاص وقتا أطول على تيك توك، فإنهم يقضون وقتا أقل في التعامل مع منافسي فيسبوك وإنستغرام الذي حاول تقليد نجاح تيك توك بإطلاقه خدمة "ريلس".

وتطورت مدة مقاطع الفيديو الخاصة بالتطبيق، والتي كانت لا تزيد عن 15 أو 60 ثانية، والآن يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى ثلاث دقائق. ويمكن الآن مشاهدة مقاطع الفيديو من خلال متصفح الويب أو حتى من خلال التلفزيون الذكي.

وفي مارس الماضي، قالت مصادر لـرويترز إن منصة تيك توك قد تطلق خاصية للتراسل الجماعي هذا العام مما سيضع التطبيق في منافسة مباشرة مع منصات تواصل اجتماعي منافسة مثل فيسبوك.

وقال أحد المصادر إن التراسل الجماعي جزء من خطة شركة بايت دانس لتطوير تيك توك ليصبح "تطبيقا أكثر تفاعلية اجتماعيا".

وأصبحت هذه الخاصية متوفرة في (دوين) وهي النسخة الصينية من تيك توك منذ 2019.