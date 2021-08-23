عُمان تصدر قرارًا جديدًا يخص جميع القادمين إلى السلطنة

الإثنين 23 أغسطس-آب 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أصدرت سلطنة عمان، اليوم الاثنين، قراراً بإنهاء العمل بقائمة الدول التي حظرت عليها الدخول أراضيها.

وأصدرت هيئة الطيران المدني في عمان تعميما لكافة المسافرين وشركات الطيران العاملة في السلطنة، بإنهاء العمل بتلك القائمة اعتبارا من الأول من شهر سبتمر/ أيلول المقبل.

وتابعت الهيئة، في بيان رسمي لها، أنه يسمح بدخول سلطنة عمان كافة المواطنين والمقيمين وحاملي تأشيرات دخول السلطنة، وجميع من لا يتطلب دخوله تأشيرة، ومن يمكنه استخراجها عند الوصول وفقا للنظام المعمول به سابقا.

يسمح بدخول السلطنة جميع المواطنين، والمقيمين، وحاملي تأشيرات دخول السلطنة وجميع من لا يتطلب دخوله تأشيرة، ومن يمكنه استخراجها عند الوصول حسب النظام المعمول به سابقًا.#سافر_مطمئنا

واشترطت الهيئة العمانية أنه يتعين على جميع القادمين إلى السلطنة إبراز شهادة طبية تفيد أنهم تلقوا جرعتين من لقاح "كوفيد-19" المعتمد في السلطنة، أو أنهم تلقوا جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا الذي أقرته السلطات المحلية.

وتابعت بأنه قبل الوصول إلى السلطنة، لابد أن يكون مضى 14 يوما قبل تلقي آخر جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا".

وأكدت هيئة الطيران المدني العماني أنها تعفي الذين يبلغون من العمر 18 عامًا فأقل من شرط التطعيم وضرورة الخضوع لاختبار "PCR"، كما أنها تعفي الذي يأتون بشهادة "PCR" بنتيجة سلبية من الخضوع للحجر الصحي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت سلطنة عمان تمديد حظر دخول القادمين من 23 دولة إلى أراضيها، ضمن الإجراءات الوقائية ضد "كوفيد-19"، من أبرزها السودان والعراق وإيران وتونس وليبيا وإثيوبيا والمملكة المتحدة والهند وباكستان وتايلاند.