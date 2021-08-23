”مدينة المارينا“.. مدينة سياحية يمنية على بحر العرب بتكلفة 100 مليون دولار

الإثنين 23 أغسطس-آب 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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وضع محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، الإثنين 23 أغسطس/آب، حجر الأساس لمشروع مدينة ”المارينا“ السكنية الترفيهية في مدينة الغيضة، شرقي اليمن.



ويضم المشروع التابع لشركة المارينا للاستثمار والتطوير العقاري؛ مدينة سكنية متكاملة على شاطئ بحر العرب بمساحة 10 هكتار بتكلفة 100 مليون دولار، وفقا لمكتب إعلام المحافظة.



كما تشمل أحياء سكنية وفندق خمسة نجوم ومركز تجاري وأماكن ترفيه وشاليهات وحدائق عامة وأماكن مخصصة للمكاتب والخدمات العامة المختلفة.



وخلال الفعالية، قال محافظ المهرة، إن "السلطة المحلية ستقدم كافة التسهيلات لشركة المارينا، وتعمل على تشجيع ودعم كافة المستثمرين في المحافظة".



واوضح، أن محافظة المهرة تتمتع بطابع سياحي مميز وتشهد استقرارا أمنيا وحضورا قويا لكافة مؤسسات الدولة تعمل على حماية المستثمرين ومشاريعهم.

بدوره أوضح مدير عام مكتب السياحة أحمد علي رعفيت، أن المشروع يعد من أهم المشاريع السياحية الهامة والحيوية والضخمة في المحافظة ويعتبر نقله نوعية للقطاع السياحي.



ودعا رعفيت جميع المستثمرين للاستثمار في المهرة كونها محافظة يسودها الأمن والأمان، مؤكداً أن السلطة المحلية ستقدم الدعم اللازم لكافة المستثمرين الجادين وتقديم التسهيلات لتحقيق النهضة في المجال السياحي.



من جانبه أفاد المستثمر رمزي المصعبي بأن مشروع مدينة المارينا سيعمل على تشغيل عدد كبير من القوى العاملة وخدمة محافظة المهرة.

وأشار إلى أن مرحلة بناء الشقق السكنية ستبدأ في هذا العام وسيتم العمل في الجانب السياحي والترفيهي والحدائق والألعاب والمتنزهات والشاليهات والفنادق والمدارس والمستشفيات حسب المخطط الزمني لبناء المدينة السكنية.