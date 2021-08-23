أمريكا تبيع جزءا كبيرا من احتياطي النفط الاستراتيجي

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أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، اليوم الاثنين، أنها ستبيع ما يصل إلى 25 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي لديها.
وقالت في بيان: "أعلن مكتب إدارة الطاقة الأحفورية والكربون بوزارة الطاقة اليوم عن إشعار ببيع النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي".
وأضاف البيان أن وزارة الطاقة تعتزم بيع ما يصل إلى 25 مليون برميل من النفط الخام من احتياطي النفط الاستراتيجي.
وأوضحت الإدارة أنه سيتم البيع بما يصل إلى 8 ملايين برميل من موقع بريان ماوند، وما يصل إلى 8 ملايين برميل من بيغ هيل، وما يصل إلى 8 ملايين برميل من ويست هاكبيري وما يصل إلى مليون برميل من بايو تشوكتاو.
يجب أن تتلقى إدارة الطاقة العطاءات في موعد أقصاه 10:00 صباحا بالتوقيت المركزي، الثلاثاء 31 أغسطس/ آب، وستمنح العقود لمقدمي العروض الناجحين في موعد أقصاه 13 سبتمبر/ أيلول. ومن المقرر أن تتم عمليات التسليم بين 1 أكتوبر/ تشرين الأول و15 ديسمبر/ كانون الأول.
وأشارت الوزارة إلى أن احتياطي النفط الاستراتيجي هو الأكبر من نوعه في العالم. يتم تخزين النفط المملوك اتحاديا في كهوف الملح تحت الأرض في أربعة مواقع تخزين في تكساس ولويزيانا.