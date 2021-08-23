وزير الدفاع يكشف لرئاسة الوزراء نتائج لقائه قيادة القوات المشتركة في السعودية وتطورات مسرح العمليات العسكرية

الإثنين 23 أغسطس-آب 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أكد وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، أن الأوضاع في مختلف جبهات القتال، تسير وفق الخطط العسكرية المرسومة.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء، برئاسة، رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، استعرض فيه تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والخدمية، على ضوء المستجدات الاخيرة، إضافة إلى أوضاع المغتربين اليمنيين.

واستعرض وزير الدفاع في الاجتماع، مستجدات الأوضاع في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة إيرانيا، ونتائج زيارته ولقائه قيادة القوات المشتركة في السعودية والتنسيق القائم لاستكمال معركة استعادة الدولة وانهاء الانقلاب

وكان رئيس الوزراء قدم في مستهل الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، إحاطة شاملة لأعضاء المجلس، حول التطورات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، إضافة لمناقشة وضع المغتربين اليمنيين وما يواجههم من صعاب وكيفية معالجتها، وما تم بهذا الخصوص.. مستعرضا نتائج الاجتماع المنعقد برئاسة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لمجلس إدارة البنك المركزي والقرارات المتخذة والدور المعول عليها في دعم جهود تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتخفيف معاناة المواطنين.